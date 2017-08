Un València en obres estrena la Lliga

El nou València de Marcelino García Toral arrenca la temporada protagonitzant un dels dos partits de la primera jornada de la Lliga Santander. L’equip valencià rep a Mestalla el Las Palmas (22.15, Bein La Liga) en un partit on s’estrenen els dos tècnics. Si Marcelino ha arribat amb el repte de fer tornar el València a Europa, el Las Palmas confia a seguir creixent amb el tècnic català Manolo Márquez a la banqueta. La temporada passada, aquest mateix partit va servir per inaugurar la Lliga, amb triomf canari per 2-4.

Després de dues mediocres temporades, el València s’ha encomanat al tècnic asturià per capgirar la situació. No ha sigut la millor pretemporada, amb derrota contra l’Atalanta italià en el torneig de presentació i no gaires fitxatges. A més, Marcelino té les baixes per lesió del davanter internacional portuguès Luis Nani i del lateral dret Martín Montoya, que pateix una distensió muscular a la cara posterior de la cuixa dreta. La baixa del català Montoya podria obrir la titularitat al jove del filial Nacho Vidal, que hauria de jugar amb una protecció al rostre a causa de la fractura nasal que va patir contra l’Atalanta. Marcelino ha descartat el central Aymen Adbennour.

Marcelino, que en el passat havia rebut dues vegades ofertes del València, però les havia rebutjat per apostar pel Saragossa, primer, i pel Vila-real, després, encara el debut a la Lliga amb el club de Mestalla quan encara no han arribat tots els fitxatges que havia demanat. De fet, Marcelino va afirmar a la prèvia que confiava veure com abans del 31 d’agost arribaven quatre jugadors. “Per nosaltres és important encertar-la en els fitxatges, per aquest motiu encara s’hi treballa”, va dir prudentment l’entrenador, que finalment ha convocat tres jugadors que tenen ofertes, però no marxen perquè en manquen els recanvis: Ezequiel Garay, João Cancelo i Fabián Orellana. Un dels fitxatges serà el lateral Gabriel Paulista, que ahir ja va aterrar a València.

Debut de Manolo Márquez

Per al Las Palmas, el partit arriba després d’una temporada anterior inaugurada amb victòria a Mestalla per 2-4 i amb un l’equip, llavors entrenat per l’ara entrenador del Betis Quique Setién, que va il·lusionar molt. A la segona part de la temporada, però, Setién va barallar-se amb la directiva i el rendiment de l’equip va caure. Un cop se’n va anar l’entrenador, el club va negociar amb el tècnic italià De Zerbi, però finalment va apostar per Manolo Márquez, que entrenava l’equip filial. Márquez va jugar al Badalona i l’Horta fins que una lesió el va obligar a retirar-se abans dels 30 anys. Després ha entrenat clubs com l’Europa, el Prat, el Badalona, el Sant Andreu i el filial de l’Espanyol, i la temporada 2015/16 se’n va anar al filial de l’equip canari. Márquez, que aquesta setmana ha vist com marxava de l’equip Kevin-Prince Boateng, que curiosament havia ampliat el contracte fa pocs mesos, ha il·lusionat amb una bona temporada. Amb Jonathan Viera i Vitolo com a referents, els canaris tenen les baixes obligades d’Hernán Santana, expulsat en l’última jornada de la campanya anterior davant el Deportivo, i de Vicente Gómez.