Antiviolència posposa una possible sanció al president del Màlaga

La Comissió Antiviolència encara no ha pres una decisió sobre una possible sanció al president del Màlaga, el xeic Abdullah al-Thani, arran d'un missatge ofensiu contra Catalunya que va enviar a través del seu compte de Twitter. En la reunió d'aquest divendres no s'ha tractat el tema, que es posposa com a mínim una setmana.

Fonts del Consell Superior d'Esports (CSD), de qui depèn aquest organisme, confirmen que la denúncia presentada pel Barça "va arribar" però que "es tractarà més endavant". El motiu és que es tractaria d'un cas "complex" i que cal "recopilar més informació" abans de prendre una decisió definitiva. Per tant, el Comitè "prefereix esperar". El tema es tornarà a tractar, a priori, en la reunió del proper divendres.

Sense sanció per al derbi

D'altra banda, tampoc s'ha pres una decisió sobre els càntics d'una part de l'afició de l'Espanyol contra la cantant Shakira –parella del futbolista Gerard Piqué– durant el derbi contra el Barça. En aquest cas, des del CSD s'argumenta que "Antiviolència només fa una proposta de sanció quan té identificat el culpable". En aquest cas, es tracta d'un "incident de graderia" que s'ha derivat a la Federació Espanyola de Futbol, "que és qui té potestat per actuar en aquest tema".