Luis Enrique passa d'especulacions sobre els rivals del Madrid

"No entraré en el joc de què diu o què fa aquest o aquell. Som professionals, cadascú intenta fer el seu treball i jo el meu", deia Luis Enrique quan li preguntaven obre les possibles ajudes dels equips rivals perquè el Barça acabi guanyant la Lliga. El tècnic blaugrana passa d'especulacions, conscient que no porten enlloc.

Per això evita parlar d'una possible ajuda de Munir en el Madrid-València d'aquest dissabte, o de les polèmiques declaracions del president del Màlaga, rival dels blancs en l'última jornada.

Ja només queden quatre jornades de Lliga per al Barça, la primera d'elles aquest dissabte al camp de l'Espanyol. "A aquestes alçades, tots els partits són clau. Ho era el del Bernabéu per mantenir les opcions al títol i també ho és ara pels pocs enfrontaments que queden. I, a més, amb l'afegit que és un derbi", explicava a Sant Joan Despí.

"No tinc ni interès ni ganes en pronunciar-me sobre temes que no tenen res a veure amb el pròxim partit" Luis Enrique Entrenador del Barça

Diu Luis Enrique no té "interès" en parlar de res que no sigui futbol, del seu equip i dels seus jugadors. Com tampoc vol valorar "temes extraesportius" com la no-foto amb Quique Sánchez Flores, tècnic de l'Espanyol, a la prèvia del derbi. "No tinc ni interès ni ganes en pronunciar-me sobre això. No tenen res a veure amb el pròxim partit i seguiré en la línia dels últims tres anys".

Per últim, una pregunta sobre el fet que Josep Maria Bartomeu hagi d'anar a judici pel cas Neymar-DIS. ¿L'hi estranya? "Sabent i coneixent què és aquest club i què representa, no m'estranya res del que ha passat, del que passa i del que passarà".