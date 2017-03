Luis Enrique no continuarà al Barça a final de temporada

S'acaben les especulacons: Luis Enrique no renovarà. El tècnic del Barça ha anunciat que, quan acabi l'actual temporada, plegarà i no continuarà al capdavant de l'equip blaugrana. És el missatge que l'entrenador asturià ha volgut donar en acabar la roda de premsa després de golejar l'Sporting de Gijón.

"És una decisió molt difícil per a mi, molt meditada, molt pensada. Però he de ser fidel i just amb el que penso", ha comentat amb to ferm. El tècnic ha explicat que, a pretemporada, va reunir-se amb Albert Soler i Robert Fernández per avançar-los la possibilitat que no renovés el seu contracte després de la tercera temporada al club, i ells li van demanar que no tingués pressa.

"És una decisió molt difícil, però he de ser fidel i just amb el que penso" Luis Enrique Martínez Entrenador del Barça

Luis Enrique diu que plega per la seva manera "d'interpretar aquesta professió". "La búsqueda incessant de millores per a l’equip deixa molt poques hores per al descans", ha dit, i ara considera que és el moment de posar un punt i final. Ho ha volgut fer agraint al club la "confiança", tant en la seva etapa de jugador com d'entrenador. "Seran tres anys inoblidables", ha verbalitzat.

I ha acabat amb un missatge optimista per al futur: "Queden tres mesos apassionants, estem vius en totes les competicions, en una d’elles ho tenim difícil, però estic segur que tindrem una oportunitat, si els astres s’alinïen". Ha promès "dedicació plena i exclusiva" fins al juny, que serà quan s'acomiadarà "com cal" del club i l'afició.

Després de golejar l'Sporting

La bomba informativa ha arribat després de respondre la desena de preguntes sobre el 6-1 a l'Sporting de Gijón, una roda de premsa en què ha aplaudit l'evolució positiva de l'equip. "És un partit que reforça el grup, que fa que molts jugadors participin del gol i que ens va molt bé", ha dit.

La plantilla segueix "reconeixent els mecanismes del sistema" i Luis Enrique comença "a veure més coses positives, què dóna i què treu al joc". Les alternatives tàctiques de l'equip, que combina diferents sistemes de joc com el 3-4-3 dels últims dies, és una fortalesa per a la plantilla. "El meu objectiu és buscar el joc que ens interessa perquè es vegin les nostres virtuts. Si, després, l’entrenador rival té dubtes sobre com ens posicionem sobre el camp, es produeix el cóctel perfecte. Són avantatges. No són determinants, però és un avantatge que ara mateix tinguem diferents opcions".