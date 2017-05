Luis Enrique: "El que fa Neymar s'assembla més al ballet, que a un regat de futbol"

"Marcar-li quatre gols a aquest rival indica el nivell a què ha estat l'equip". Luis Enrique ha parlat clar: el seu Barça ha fet un "partit molt complet" per derrotar el Vila-real. "Si no arribem a defensar bé, ens hauria fet córrer moltíssim. El partit requeria ser precís amb la pilota, trobar jugadors darrere de la seva línia de migcampistes, minimitzar les pèrdues al carril central per evitar que ells poguessin fer transicions. L'equip ha estat bé amb pilota i bé sense pilota", ha analitzat.

Seguint en la línia del discurs que ja va repetir contra l'Espanyol, ha tornat a reivindicar la necessitat de fer "una primera part amb aquest ritme i aquesta intensitat perquè, a la segona, apareguin els espais". "El rival ja no arriba igual a les cobertures i s'obre el partit", ha insistit.

La pissarra del Barça-Vila-real

En aquest sentit, ha volgut deixar clar que "normalment el Vila-real no decideix replegar-se tan enrere i té pilota més que el rival" i que, si ho ha fet avui, és perquè el Barça ha estat "realment bé".

També és un bon indicatiu que més de 90.000 espectadors hagin assistit al Camp Nou. "Que una afició tan exigent vingui i es diverteixi, significar que estem fent les coses bé", ha apuntat.

I la clau de la diversió té diversos noms propis. Entre ells, Neymar, un dels artistes del dia. "La interpretació que té Neymar del futbol no la té gairebé cap altre futbolista. És un gran plaer, potser menys per als que no són del Barça, però qualsevol aficionat al futbol hauria de gaudir veient-lo jugar. El que fa s'assembla més al ballet, que a un regat de futbol. És bonic, efectiu i espectacular", ha comentat sobre el brasiler.

Estirant la corda del trident, ha apuntat a la complexa gestió de tant de talent. "Abans, hi havia un crac per equip. Quan va arribar Neymar, es patia perquè n'hi hauria dos. I aquí hi ha tres cracs. Tres al davant, perquè al mig i al darrere, també hi ha cracs! Això era un desafiament", ha verbalitzat.

Per últim, i preguntat per si és millor enfrontar-se a rivals que s'hi juguin coses o a equips amb res per guanyar, Luis Enrique no s'ha mullat. "Mai se sap què és millor. Si el rival s'hi juga coses pot ser un estímul gran però, si no, també pot sentir-se alliberat i ser més perillós".