Sandro Rosell, detingut en una operació contra el blanqueig de capitals

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han detingut aquest dimarts l'expresident del Barça Sandro Rosell, segons ha avançat 'El Mundo' i ha pogut confirmar l'ARA. Els dos cossos de seguretat estan duent a terme una operació conjunta contra el blanqueig de capitals ordenada per l' Audiència Nacional i que està comportant diversos registres a oficines de Barcelona, Girona, Àger (Lleida) i també Andorra, on l'expresident del Barça hi tenia vincles. La policia andorrana ha col·laborat en la operació, anomenada Rimet i ordenada pel jutjat número 3 de l'Audiència Nacional.

Entre els objectius dels agents hi ha els negocis que l'expresident del Barça Sandro Rosell té al Brasil. És per això que els agents han escorcollat el despatx i el domicili de Rosell i posteriorment l'han detingut. En total, segons fonts de l'operació, hi ha 5 detinguts. A banda de Rosell, entre els detinguts també hi ha Shahe Ohannessian, un excompany de Rosell a qui l'expresident del Barça va vendre l'empresa Bonus Sport Marketing uns mesos després d'accedir a la presidència. Ohannessian hauria estat detingut com a testaferro, tot i que Rosell va explicar sempre que s'havia desvinculat totalment de l'empresa.

Marta Pineda, la dona de Rosell, ha marxat acompanyada per la Policia Nacional del domicili particular de la parella aquest matí, mentre que l'advocat de l'expresident és en aquests moments dins l'edifici. En total, davant les portes del domicili de Rosell -on l'escorcoll encara continua- hi ha dos cotxes de la Guàrdia Civil, a més d'una furgoneta de la Policia Nacional.

L'Audiència Nacional investiga si l'expresident blaugrana forma part d'una presumpta xarxa de cobrament de comissions irregulars obtingudes gràcies a la venda de drets d'imatge de la selecció brasilera de futbol i al capdavant de la qual estarien, presumptament, Rosell i Ricardo Teixeira, expresident de la Confederació Brasilera de Futbol. Tots dos haurien blanquejat els pagaments a través d'empreses fictícies establertes en paradisos fiscals i, segons fonts de la investigació, haurien gestionat de forma il·legal més de 15 milions d'euros. L'operació estaria relacionada amb la petició de la justícia americana de comissió rogatòria a Rosell per un "delicte de blanqueig de capitals, frau electrònic i altres" relacionat amb la FIFA, una informació que va avançar l'ARA.