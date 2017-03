Ferran Bassas: "Repetir un èxit com el del Leicester és molt difícil"

260x366 Ferran Bassas / ACB PHOTO Ferran Bassas / ACB PHOTO

L'Iberostar Tenerife, el sorprenent líder de la Lliga Endesa, juga aquest dissabte (19 hores, Movistar Deportes 1) contra el Reial Madrid, vigent campió de la competició. Ferran Bassas, base català de 24 anys de l'equip insular, analitza el partit en una entrevista per a l'ARA.

Havies imaginat aquesta situació?

Ningú s'esperava que l'Iberostar Tenerife liderés la Lliga Endesa a aquestes altures de la temporada. Ni els jugadors ni el club. És una sorpresa, però al mateix temps és el resultat d'una feina molt ben feta. Estem treballant molt bé durant la setmana. La pretemporada no ens va anar gaire bé. Ni els resultats ni les sensacions eren les millors, però el triomf contra l'Herbalife Gran Canària en el primer partit oficial ens va motivar i ens va donar molta confiança. La bona dinàmica ens ha ajudat a guanyar molts partits.

Parles de la feina ben feta, però quines altres claus hi veus?

El grup és molt bo, i això es trasllada a l'ambient. Ens portem bé entre nosaltres, i això ajuda. Els entrenadors, a més, estan fent molt bé la seva feina. Preparen bé els partits i controlen les càrregues físiques, un aspecte clau per a un equip com el nostre, que ha de fer viatges tan llargs.

La teva adaptació de la LEB Or a la Lliga Endesa ha estat molt bona.

Vaig notar el canvi al principi, ja que no estava acostumat a trobar-me amb jugadors tan grans i físics. Jo sóc petit, i he d'anar amb molt de compte amb les passades perquè hi ha gent gran i ràpida que arriba on altres defensors no podien. Ara estic més còmode, però quan jugues al líder de la Lliga els minuts no te'ls regala ningú. Intento treballar molt i aprofitar totes les oportunitats.

Vas signar un contracte de tres temporades.

La meva prioritat quan vaig acabar la temporada a Oviedo era aconseguir un contracte a la Lliga Endesa. L'Iberostar Tenerife va ser el primer club que me'l va oferir i no vaig dubtar ni un moment. Tots els exjugadors amb els quals vaig parlar em van dir que el CB Canàries és un club molt familiar que tracta molt bé els jugadors. Qualsevol jove busca estabilitat, i un contracte de tres anys era una bona garantia.

Aquest dissabte el rival és el Madrid.

Sembla mentida que nosaltres siguem líders i el Madrid, segon. Podem dir que és un partit contra un rival directe. Afrontem el partit sense pressió, però amb moltes ganes de seguir lluitant. Si sóc sincer, crec que el Madrid és favorit. Crec que té una plantilla per aspirar a la Lliga i a l'Eurolliga.

Quin ha de ser el vostre objectiu?

El nostre objectiu és classificar-nos per disputar els 'play-off'. Hem de seguir guanyant partits importants. Aconseguir la victòria aquest dissabte seria increïble. Si acabem entre els vuit primers, intentarem quedar el més amunt possible. Lluitarem fins al final, però sense pressió i sabent que ja hem estat la sorpresa de la temporada.

El teu company Javier Beirán va dir que repetir la gesta del Leicester és impossible.

En el bàsquet actual repetir un èxit com el del Leicester és molt difícil perquè hem de jugar contra equips que tenen un pressupost molt superior al nostre, però intentarem fer-ho el millor possible.

Com veus la situació de la Penya des de la distància?

Quan vam jugar fa un parell de setmanes contra la Penya ja vaig dir que la seva dinàmica actual és molt diferent de la de la primera volta. Estan jugant molt bé i competint contra tothom. Han tingut mala sort en alguns finals de partit i la situació a la classificació és complicada, però quan guanyin dos partits seguits agafaran molta confiança. Els partits de casa, com el d'aquest diumenge contra el Movistar Estudiantes, poden ser claus. Mentre s'acabin salvant no importa el patiment previ.