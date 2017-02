La Copa Algarve: un Mundial al sol que es van inventar els suecs amb una carta

Ara no se’ns acudiria transmetre una idea genial per carta. En tot cas, ho faríem per mail. Però els inicis de la Copa Algarve, el torneig de futbol femení que reunirà durant la primera setmana de març algunes de les millors seleccions del món al sud de Portugal, van certificats, porten segell d’aquells que s’enganxaven a cop de llengua i ens fan recular gairebé 25 anys enrere.

A finals de juny del 1993, a Itàlia, va disputar-se la fase final de la cinquena edició de l’Eurocopa femenina, que guanyaria Noruega per 1-0 davant la selecció amfitriona a l’estadi Dino Manuzzi de Cesena davant una mica més de 7.000 persones. Mentre això passava, l’Associació Sueca de Futbol (SvFF) i la Federació Portuguesa (FPF) començaven a donar forma a un torneig mundial que havia de tenir lloc a la província més meridional de Portugal, a l’Algarve. Una zona coneguda per les platges, els penya-segats, el sol i el surf, i pràcticament desèrtica en els mesos d’hivern.

La idea s’havia plantejat a través d’una carta de la SvFF, que volia tornar a situar la seva selecció a la primera línia mundial, després de quedar-se fora de les semifinals d’aquell Europeu del 93. La proposta va rebre el suport de les federacions de Noruega i Dinamarca, i la troika nòrdica -com es coneixia les tres federacions-, després d’examinar el terreny, les instal·lacions i resoldre els aspectes organitzatius, va animar-se a presentar, ja el març del 1994, la primera edició de la Copa Algarve, que, a més dels tres països organitzadors, va convidar també els Estats Units, Finlàndia i Portugal. Va ser un èxit.

Enguany es jugarà l’edició número 24 de la Copa i serà la primera en la qual participa Espanya, enquadrada al Grup B amb el Japó, Noruega i Islàndia. Hi ha dos grups més amb països com Suècia, el Canadà, Austràlia o la Xina. “És el millor torneig que hi ha en aquesta finestra FIFA i estem il·lusionats i motivats per participar-hi. Tindrem 24 hores per recuperar entre partits, és un format que reprodueix el que ens trobarem al juliol a Holanda”, deia el seleccionador Jorge Vilda.

I és que, any rere any, el torneig portuguès ha anat guanyant pes estratègic enmig de grans competicions com el Mundial (cas de l’edició del 2015), els Jocs Olímpics (l’any passat) o l’Europeu (cas actual). El pas per l’Algarve suposa una prova magnífica per a les grans seleccions, una excel·lent manera de testar, sense gaire pressió, les tàctiques per batre els rivals del futur. I, també, per gravar un bon grapat de partits que poden servir per preparar millor la pròxima cita continental al juliol, com podrà fer Espanya amb Portugal, una de les seves rivals a l’Euro de l’estiu a Holanda.

540x306 Turistes noruecs, a les graderies durant un partit de la Copa Algarve / PROTAGONISTAS DEL JUEGO Turistes noruecs, a les graderies durant un partit de la Copa Algarve / PROTAGONISTAS DEL JUEGO

‘Scouting’ entre turistes

La Copa Algarve no omple estadis i amb prou feines atrapa l’atenció dels turistes nòrdics i alemanys que, a aquestes altures d’any, busquen sol al sud de Portugal. Fidels a les seves seleccions, aparquen les caravanes a tocar de l’autocar de l’equip, i demanen autògrafs i fotografies. Desapercebuda, silenciosa i familiar, com aquella senzilla carta del 1993, però, aquesta competició és tot un referent del futbol femení mundial. Com ho vol ser també la Copa de Xipre, que ja porta deu edicions i que també ha aconseguit fer-se un lloc a l’ombra de la veterana Copa Algarve.

540x306 Un aficionat suec dona color a les graderies de la Copa Algarve / PROTAGONISTAS DEL JUEGO Un aficionat suec dona color a les graderies de la Copa Algarve / PROTAGONISTAS DEL JUEGO

Però tant a la Copa Algarve com a la Copa de Xipre, els ha sortit un competidor ben dur: la SheBelieves Cup, un minitorneig que, des de l’any passat, organitza la Federació dels Estats Units al seu territori, amb aquell estil tan USA. En la seva segona edició, ha convidat les seleccions d’Alemanya, França i Anglaterra, les tres europees amb una millor posició al rànquing FIFA. Un luxe.

Sigui on sigui, els millors partits es compactaran en aquests set dies de març, el mes dels pseudomundials femenins. Gaudiu-los.