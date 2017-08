Keylor Navas: "El Barça no és més feble sense Neymar"

Keylor Navas veu el Barça, rival del seu Reial Madrid a la Supercopa d'Espanya que comença aquest diumenge, amb el mateix potencial de sempre, tot i la marxa de Neymar al París Saint-Germain. "No és un secret que Neymar té molta qualitat, és un dels millors jugadors del món, però no hem de pensar que el Barça és més feble sense el brasiler. Tenen grans jugadors per suplir Neymar en la seva posició. En jugarà un que tingui les mateixes ganes de donar-ho tot, d'esforçar-se i d'arribar al nivell. Jo crec que el Barça no és més feble", ha explicat aquest matí en roda de premsa.

Per al porter, el conjunt blaugrana no canviarà gaire amb l'arribada d'Ernesto Valverde. "El Barça té grans jugadors i una idea molt clara de jugar. Poden canviar d'entrenador però la seva forma de jugar és clara, tots la coneixem. No serà un partit de gaires secrets, ells ens coneixen. Es decidirà per petits detalls, i per això hem d'estar concentrats, per cometre tan pocs errors com sigui possible", ha apuntat.

El Madrid arriba a la cita després de conquerir el seu primer títol de la temporada, la Supercopa d'Europa contra el Manchester United. Segons Navas, l'equip està "tranquil" després d'exhibir un bon nivell futbolístic i és "conscient" que han de mantenir-lo per derrotar el Barça. "Som conscients de la responsabilitat que tenim, ara tenim confiança. Serà un partit molt complicat però ens fa molta il·lusió jugar-lo", ha afirmat.

"L'equip està molt bé. Tenim un gran grup, el míster i el seu cos tècnic, i el nostre capità Sergio [Ramos] fan que l'adaptació dels nous sigui fàcil, els fan entendre que arriben a una família. Els que han arribat ho fan amb predisposició per adaptar-se a aquest grup tan bonic. Tenim una oportunitat d'aprofitar-ho", ha afegit.