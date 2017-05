L’Arsenal no serà a la Champions i Bellerín podria tornar al Barça

Per primer cop des de la temporada 1996/97 l’Arsenal no s’ha classificat per a la Lliga de Campions. 20 anys de presència dels gunners a la principal competició continental, una de les ratxes més llargues de tots els temps gràcies a Arsène Wenger. De fet, aquella temporada 1996/97 l’equip del nord de Londres va fer fora Bruce Rioch, i durant les primeres setmanes va estar sense tècnic, dirigit temporalment per Stewart Houston i Pat Rice, fins que el 30 de setembre va ser presentat Wenger, una desconegut llavors, ja que venia de la lliga japonesa. En el seu primer any, Wenger va classificar l’Arsenal per a la UEFA, però després sempre va portar l’Arsenal a la Champions fins ara. És a dir, sempre que havia començat una temporada, l’Arsenal havia acabat a dalt, fins aquesta Premier que va acabar ahir. L’equip londinenc necessitava guanyar i una derrota del Liverpool per ser quart. I, de fet, no va fallar derrotant l’Everton (3-1), però el triomf del Liverpool sobre el Middlesbrough (3-0) el va condemnar a la cinquena plaça de la Premier League. Els gunners van complir amb la seva part i es van desfer, amb gols d’Héctor Bellerín, Alexis Sánchez i Aaron Ramsey, dels toffees, però no n’hi va haver prou per anar a la Champions. De fet, aquest fracàs podria fer que alguns jugadors acceptin marxar a clubs que sí que jugaran la Champions, com el lateral català Héctor Bellerín, que podria tornar al club on es va formar, el Barça.

El Liverpool va batre el ja descendit Middlesborugh per 3-0 amb gols de Georginio Wijnaldum, Philippe Coutinho i Adam Lallana, i conserva la quarta plaça de la taula, de manera que l’Arsenal s’haurà de conformar jugant la Lliga Europa la temporada vinent. El conjunt d’Arsène Wenger, que acaba contracte el 30 de juny i encara no ha revelat si segueix a l’Emirates Stadium o deixa el club després de 20 anys, té l’oportunitat de maquillar lleugerament la temporada si derrota els seus veïns del Chelsea a la final de la FA Cup, dissabte que ve. “És realment frustrant, ja que en quedarem fora per un sol punt. Ha sigut una temporada molt dura, teníem un ambient hostil, ho he passat malament”, deia ahir el francès en referència a les pancartes que demanaven que marxi del club.

Així, els del nord de Londres disputaran la temporada vinent l’Europa League juntament amb l’Everton, mentre que el Chelsea, el Tottenham Hotspur, el Manchester City i el Liverpool seran els representants anglesos en la màxima competició continental. La Premier League podria sumar un participant més a la Champions si el Manchester United derrota dimecres l’Ajax d’Amsterdam a la final de l’Europa League a Estocolm.

Si l’Arsenal queda fora, jugarà la Champions el Manchester City de Guardiola, que va acabar tercer, després de golejar per 0-5 el Watforf, una plaça que permet evitar jugar la prèvia. El Chelsea, campió, va acomiadar Terry, i el Tottenham va celebrar el subcampionat golejant per 1-7 el Hull City amb 3 gols de Harry Kane, màxim golejador de la lliga amb 27 gols, dos més que Lukaku, de l’Everton.