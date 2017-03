Un Mònaco amb més gol deixa Guardiola fora de la Champions

El Mònaco i l’ Atlètic de Madrid completaran el bombo dels quarts de final de la Lliga de Campions. L'equip del Principal va carregar-se el Manchester City de Pep Guardiola, en capgirar el 5-3 de l'anada amb un 3-1 que ha deixat sense resposta els 'citizens', que al minut 70 pensaven que haurien minimitzat el cop amb un gol de Sané que deixava sense efecte els dos de Mbappé i Fabinho. Però Bakayoko, de cap en una falta, va completar la gesta del conjunt de Jardim. Els matalassers, d'altra banda, s'han tingut prou amb gestionar la renda aconseguida a Leverkusen amb un sonso 0-0.

Pep Guardiola s’ho mirava des de la banqueta sense acabar-s’ho de creure: en set minuts, el Mònaco ja havia deixat sense marge d’error el City. Mbappé ha caçat, a l’àrea petita, una centrada i posava a l’equip del Principat a un sol gol de capgirar l’eliminatòria. La situació ha desestabilitzat el conjunt 'blue', nerviós i imprecís davant de cada embestida local. L’escenari era l’idoni per a l’equip de Jardim, ferotge en cada transició. I el Mònaco ha jugat a plaer, sense enyorar la seva estrella, un Falcao que s'ha quedat a la grada per culpa d’un cop al meluc. La segona bofetada per als de Guardiola ha arribat a la mitja hora, quan després d’una gran acció per la banda esquerra, Fabinho, venint des del darrere, ha perforat la xarxa amb una rematada poderosa.

540x306 Pep Guardiola a Mònaco / MICHAEL SEELE / GETTY Pep Guardiola a Mònaco / MICHAEL SEELE / GETTY

El City estava noquejat, no es trobava. Ni el canvi de banda de Sané i Sterling l'ha deixat anar en atac, i anava a remolc d’un Mònaco àgil, més segur. Els 'citizens' estaven obligats a fer un gol per tornar a veure’s als quarts però havien tirat mitja part. El pas pel descans li ha refrescat les idees i ha traçat un segon assalt més lúcid ofensivament. Però el Kun Agüero estava gafat de cara a porteria, i ha fallat dues ocasions claríssimes i ha allargat el nerviosisme entre els anglesos. Però també el Mònaco s’anava inquietant, veient que no trobava la manera d’espolsar-se la pressió de la seva àrea. Per molt que s’intuís que un contraatac liquidava el duel, la millora del City el feia trontollar.

Amb un ull a la seva porteria i l’altra focalitzat en fer el 2-1, el City ha seguit portant el pes del partit, acceptant l’intercanvi de cops que havia agitat l’anada i que, de fet, el va salvar a Manchester. I, al minut 70 semblava que la intuïció amb què Sané ha atrapat un refús el salvaria un altre cop, fins que ha aparegut Bakayoko per deixar fora Guardiola de la Champions.