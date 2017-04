Una bona actuació per dir adeu a Europa

Ni la millor entrada del curs a Cornellà va evitar que el somni periquito de jugar a Europa s’esfumés aquest curs. 31.708 espectadors van generar un dels millors ambients que es recorden en els últims anys al feu espanyolista, però encara que la grada hagués tornat a recuperar el seu vestit de gala, el resultat no va acompanyar. Fa tres jornades, la setena posició era a tres punts. Després de la derrota d’ahir, l’Espanyol ja no té possibilitats matemàtiques de jugar a Europa el curs vinent, ja que té el setè classificat, l’Athletic (amb qui tenen el goal average perdut) a nou punts quan tot just en queden nou per disputar.

Jugar a Europa no era l’objectiu d’aquest curs, però sí una il·lusió que els blanc-i-blaus van mantenir viva fins ahir. El doble revés (derrota en el derbi i comiat de l’Europa League) arriba en una setmana de contrastos per a l’Espanyol. Contra el Barça i l’Atlètic va exhibir, durant molts minuts, algunes de les millors fases de joc de la temporada. Actuacions de mèrit que reafirmen el creixement d’un equip que ja no s’espanta contra els grans. “L’equip lluita, sap on ha de jugar en cada moment i hem arribat a reduir el trident del Barça, que et pot treure del camp d’una forma molt grollera”, va exposar Quique Sánchez Flores.

Al seu equip, la manta encara no arriba a tapar el cap i els peus alhora. Ahir, la solidesa defensiva va veure’s trencada per tres greus errades darrere que se sumen a la falta d’encert en atac: tot hauria pogut canviar si Jurado, autor de la mala passada que va originar el primer gol blaugrana, hagués trobat porteria en el cinquè minut de joc, quan va trobar-se completament sol davant Marc-André Ter Stegen amb el 0-0 al marcador. Ja a la segona part, Leo Baptistão tampoc va aconseguir connectar bé una rematada dins de l’àrea que podria haver restablert l’empat al marcador. Perdonar passa factura. “El primer gol ens ha fet molt de mal, ens ha penalitzat molt, més mentalment que en la intensitat. Ens ha canviat les emocions durant el partit. En tot el curs no hem concedit aquest tipus d’errors”, va reflexionar el preparador madrileny, que va lamentar que dos errors puntuals trenquessin un “plantejament atrevit” que estava impedint al Barça mostrar la seva millor versió.

Malgrat les bones estones de joc, els resultats no han acompanyat els homes de Quique en una última setmana nefasta per a l’espanyolisme: només ha sumat un punt de nou possibles en una setmana de tres partits, una xifra insuficient per mantenir l’embranzida dels equips de la zona noble. “Tenim molts motius per estar contents, no ens ensorrarem per això”, va constatar el tècnic andalús. Europa encara haurà d’esperar un any.