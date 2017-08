Mireia Belmonte suma dos ors més al seu palmarès

Els 200 m papallona són la seva prova estrella, on Mireia Belmonte mai falla. No ho fa des dels Jocs de Rio 2016, on va penjar-se l'or. Al Mundial de natació, celebrat a Hongria fa dues setmanes, tampoc va fallar i va ocupar el calaix més alt del podi, i aquest divendres, a la Copa del Món que es disputa a Eindhoven, es va tornar a imposar a les seves rivals, amb un temps de 2:03.22, davant de l'alemanya Franziska Hentke (2:04.28), que també va ser segona a Budapest. La tercera va ser la suïssa Martina van Berkel (2:07.14).

Aquesta medalla d'or se suma al bronze que va aconseguir en la mateixa prova a Moscou (Rússia).

Minuts després, en els 800 m lliures, Belmonte va tornar a guanyar. La catalana (8:07.47) va ser més ràpida que l'alemanya Sarah Kohler (8:12.45) i la xilena Kristel Kobrich (8:14.11).

Salt en la classificació

Belmonte arribava a territori holandès en sisena posició del rànquing general femení, amb 48 punts (27 de Moscou i 21 de Berlín). Domina la classificació la sueca Sarah Sjöström, amb 169, seguida de l'hongaresa Katinka Hosszu (137) i l'holandesa Ranomi Kromowidjojo (101).

Eindhoven és l'última cita d'aquest bloc del mes d'agost. Ara la competició s'aturarà fins a finals de setembre i principis d'octubre, quan es desplaçarà fins a Hong Kong, Dubai i Pequín.