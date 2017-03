El millor homenatge a Luis Enrique dels seus jugadors

Messi i Neymar són d’un altre planeta. Que estiguin fins com mai és una grandíssima notícia per intentar somiar dimecres. I que s’entengui somiar en el sentit de tornar a dignificar aquest equip a Europa. Però el millor del partit d’ahir, amb permís de Messi i pensant en clau de futur, és que els migcampistes -sense Iniesta- tornen a divertir-se, i van tornar a ser protagonistes per fi en aquest Barça d’anades i vingudes, de magnestime absolut del trident. Per excelsos que estiguin els tres de dalt, sense que els del mig els facin arribar en condicions la pilota mai podran crear dubtes a un PSG que no serà el Celta. Els tocs d’esperó de Busquets com a termòmetre.

Contra l’Atlètic de Madrid el gest tècnic fallit del de Badia, en una nit horrorosa, va permetre el gol dels madrilenys. Ahir, en l’hora de joc que va tenir, es va veure aquell jugador de cames infinites que tothom enyorava, un pop que arribava a tot arreu per ajudar en la pressió asfixiant que va tornar a exhibir el conjunt de Luis Enrique. Busquets va tornar a filtrar passades a dins, aquells passadissos interiors que feia temps que trobava tancats. Però no van ser menys els altres dos migcampistes escollits per jugar a la medul·lar. Sergi Roberto, que segueix patint contra extrems ràpids, va tornar a demostrar la seva potència per trencar línies i la seva capacitat per entendre de què es tracta això de tenir la pilota. Sempre fàcil. Sempre eficient. I Rakitic va rememorar també la seva millor versió, com si el croat s’hagués reactivat després de veure la imatge de Berlín repetida mil vegades durant els últims dies: ell i Luis Enrique abraçant-se bojament.

En el moment més necessari, per intentar convèncer tots els descreguts, el Barça va fer el millor partit de la temporada. El més regular. Per fi 90 minuts sencers de futbol. Va ser el millor homenatge dels jugadors a Luis Enrique en el primer partit després de l’anunci del seu adeu. Els futbolistes van rebre la notícia del tècnic asturià amb silenci, pràcticament ni van pronunciar-se després del comiat de l’entrenador. Però ahir van parlar on millor podien fer-ho, i on més enorgulleix Luis Enrique.