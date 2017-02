L'escuderia Manor no troba comprador i es queda fora de la F-1

L'equip Manor no estarà a la graella de sortida del Mundial de Fórmula 1 del 2017 després que els seus administradors, l'empresa FRP Advisory, informés que no ha trobat un comprador que permeti la supervivència de l'escuderia.

"Durant els últims mesos l'equip ha treballat sense descans per trobar un inversor per assegurar la continuïtat a llarg termini de l'equip, però, malauradament, no ha pogut aconseguir-ho i no queda cap més alternativa que posar l'equip en administració concursal per protegir els interessos del negoci i tractar de trobar un comprador", indica l'empresa.

"Desafortunadament no s'ha trobat el suport necessari perquè el grup continuï en la seva forma actual" Comunicat FRP Advisory

"Des de començaments de mes, els administradors de FRP Advisory han continuat treballant per intentar assegurar un nou inversor. Durant aquest període, es va trobar suport econòmic per assegurar tots els salaris de l'equip fins al 31 de gener de 2017", afegeix la companyia administradora, que afegeix: "Desafortunadament no s'ha trobat el suport necessari perquè el grup continuï en la seva forma actual".

"Sense una estructura financera sostenible que mantingui al seu lloc al grup, els administradors han cessat l'activitat de l'escuderia i, malauradament, han enviat tot el personal cap a casa", assenyala.