La temporada del Reial Madrid, en escac pel mal temps

Galícia ha sigut una de les comunicats que s’han vist més afectades pel mal temps dels últims dies. El temporal de pluges i vents intensos s’ha saldat amb un mort, vuit ferits i més de 50.000 famílies sense subministrament a la zona del nord d’Espanya. De retruc i relativitzant la importància de les conseqüències, també ha sacsejat la Lliga Santander, el seu calendari i el Reial Madrid. El conjunt de Zinedine Zidane no va poder ahir disputar el seu partit davant el Celta pel mal estat de la coberta de Balaídos. Tot i els intents dels blancs per buscar una alternativa, la competició va suspendre el duel després de llegir l’informe que va fer un grup de tècnics de l’Ajuntament de Vigo i el seu alcalde, Abel Caballero. “Les tempestes de divendres van aixecar una part considerable del sostre de la infraestructura. El problema és que, així, ni els bombers ni els altres professionals poden accedir a les zones afectades per poder reparar-les. Fins dimarts no podrem posar-hi remei”, va comentar dissabte Caballero.

La Lliga de Futbol Professional (LFP) també va ser clara. “El camp no pot garantir la seguretat dels espectadors i dels jugadors durant el partit”, va comentar a través d’un comunicat. Seguint les premisses dels articles 239, 240 i 241 del reglament general de la RFEF -calendari i suspensió, causes de la suspensió i celebració dels partits modificats-, l’encarregat de reubicar el partit serà Ángel María Villar. “La LFP proposarà possibles dates per disputar el xoc després d’escoltar l’opinió dels clubs i les operadores de televisió perquè el president de la Federació Espanyola prengui la decisió”, afegia l’entitat que presideix Javier Tebas.

Analitzar dates

És el següent pas. El paper de Villar no és fàcil. Amb els dos equips vius a Europa, la tasca de trobar un forat a la seva agenda, col·lapsada, s’intueix complicada. Especialment la del Madrid, que visitarà el 22 de febrer Mestalla per enfrontar-se al València en el xoc corresponent a la jornada 16 del desembre del 2016, partit ajornat, ja que els blancs eren al Japó jugant el Mundial de Clubs. Amb aquest escenari, les alternatives són molt reduïdes i cap beneficia el Madrid. La primera, i segurament la menys probable, és readaptar dues jornades de la Lliga per poder donar cabuda al partit que s’havia de disputar ahir. Això implicaria involucrar en el conflicte més equips, i fer encara més gran la bombolla. Una hipotètica eliminació del Celta als vuitens de final de l’Europa League -contra el Xakhtar Donetsk- permetria que el duel contra el Madrid, llavors disponible, es pogués jugar el 15 de març.

En aquest cas, els madrilenys intentarien sumar els tres punts de Balaídos una setmana després de la tornada de vuitens de la Lliga de Campions a Nàpols, entre la jornada 27 (Betis) i la 28 (a la gespa de l’Athletic Club) de la Liga. Si, per contra, és el vigent campió de la Champions qui punxa a vuitens, l’enfrontament ajornat podria fixar-se el 12 -dos o tres dies després de rebre l’Atlètic de Madrid- o el 19 d’abril - abans del clàssic contra el Barça-. Una opció viable però dramàtica per als interessos de l’equip, que hauria de multiplicar esforços, regularitat i rendiment si no vol complicar-se el títol de Lliga en només uns dies i a punt d’entrar en el tram final de la temporada.

El desgast general, el baix rendiment de la teòrica segona unitat i les possibles lesions poden acabar de rematar l’escenari, que parteix d’un imprevist. Des dels despatxos de la Ciutat Esportiva de Las Rozas també es preveu l’opció que el Celta i el Madrid arribin a les últimes eliminatòries continentals. Això obligaria a moure el seu duel al 17 de maig, després de la jornada 37. Aquell cap de setmana els homes de Zidane reben el Sevilla de Jorge Sampaoli, tercer, en una nova prova de foc que pot capgirar la classificació estatal.