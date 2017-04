Encara que no siguis la núvia, pots ser la reina de la festa

No, no ens en podem escapar. Amb la Barcelona Bridal Fashion Week, que va tancar ahir, arrenca de nou la temporada alta de casoris. I amb ella, s’activa també la clàssica preocupació sobre quina indumentària lluir com a convidats sense robar protagonisme als nuvis. Un maldecap que, diguem-ho clar, afecta sobretot les dones. “Què em poso? Repeteixo el mateix conjunt de l’últim casament? S’enfadarà la núvia si em poso aquell vestit blanc trencat que m’afavoreix tant?”

Per a les que no vulguin repetir vestit i no n’hagin tingut prou amb la BBFW per inspirar-se, Marina Martín, weeding designer de l’empresa d’organització de casaments Bodas de Cuento, explica quines són les noves tendències per encertar-la. Segons l’experta, en els últims anys la moda ha sigut utilitzar un o dos colors, però ara tornen els vestits amb estampats florals, siguin fets amb pedreria, brodats o teixits estampats. Un altre detall que torna amb molta força són els volants, que es poden trobar en llocs com la faldilla, les mànigues o la cintura. Sembla que els escots a l’esquena, que ja fa temps que són tendència, tampoc no ens abandonen aquesta temporada.

D’altra banda, segons l’experta, no és necessari dur un vestit. “Es pot optar per looks de dues peces, amb les quals es pot jugar i aconseguir combinacions molt elegants”, suggereix Martín. Pel que fa al pentinat, el maquillatge i els complements, és important que vagin d’acord amb el vestit. “Una premissa que s’ha de tenir clara: menys és més”, diu l’experta. Es tracta de no abusar dels complements ni de pentinats amb molta laca o rissos marcats. “Quan anem de convidades hem de ser nosaltres mateixes però molt més guapes que un dia de cada dia”, conclou la wedding designer.

Per a totes les butxaques

En el mercat hi ha moltes marques que dissenyen una gran varietat de vestits per a convits. Precisament aquests dies hem pogut veure alguns models d’última tendència a la BBFW, on han desfilat reconegudes marques com Pronovias, Raimon Bundó o Rosa Clará. Al final, escollir el vestit depèn, òbviament, de l’estil de cadascú, però també del pressupost. Si la butxaca no ens permet superar els cent euros, una bona opció són marques com Lace & Beads, Wild Pony o Sezane. Les que es puguin permetre arribar fins als dos-cents, es poden decantar per firmes com Etxart & Panno, Custo Barcelona o La Croixé. I les que disposen d’un gran pressupost, poden deixar-se embadalir pels dissenys de marques com Roberto Verino, Dolores Promesas o Paule Ka, entre moltes altres.

Els temps han canviat i les normes de protocol, pel que fa al vestuari dels convidats, s’han relaxat. A més, cada vegada més nuvis prefereixen fer cerimònies senzilles o que se surten de les normes oficials. Però, per si de cas hem d’anar a un d’aquells casaments amb molta pompa, sempre està bé saber una mica quin és el protocol a seguir. Abans de continuar, però, cal remarcar que dins d’aquest món hi ha opinions molt diferents, i mentre que un expert ens dirà que el negre està prohibit als casaments perquè està associat al dol, un altre assegurarà que per a una cerimònia de nit queda elegant i es pot combinar amb algun complement de color. Per no embolicar-nos, al portal Protocolo y Etiqueta hi ha nombrosos decàlegs on es recullen les pautes principals per evitar espifiar-la a l’hora d’escollir un conjunt per anar de casament.

Reglament d’etiqueta

La primera norma és recordar que la indumentària ha d’anar d’acord amb l’edat, l’hora del dia, l’època de l’any i el tipus de cerimònia. El segon consell és fixar-se si a la invitació s’exigeix vestir d’etiqueta. En aquest cas, els homes ho tenen fàcil: han de vestir amb jaqué, si és una cerimònia de dia, o amb vestit fosc, si és de nit. L’esmòquing no està especialment recomanat perquè es considera un vestit de còctel. Pel que fa al calçat, no es recomana portar sabatilles d’esport, per molt fashion que siguin. És més adequat optar per sabates fosques amb cordons o sivelles.

En el cas de les dones hi ha algunes normes que cal tenir en compte. Si el casament es fa durant el dia, l’ideal és portar un vestit curt, és a dir, dos o tres centímetres per sobre el genoll. Si la festa és de nit, sí que és d’etiqueta dur un vestit llarg. Com a curiositat, cal dir que la padrina, la mare del nuvi, és l’única que gaudeix del privilegi de poder dur un vestir llarg sigui l’hora del dia que sigui. A més, té preferència davant la consogra per triar el color del vestit.

Sobre el tema dels colors, és important evitar els vestits de color blanc o de qualsevol tonalitat blanca. Aquest color ha de ser exclusiu de la núvia. D’altra banda, mentre al migdia és millor decantar-se per tons més neutres i poc cridaners, a la nit sí que es pot vestir amb colors més llampants, com el blau elèctric o el vermell. Una altra recomanació és triar complements discrets i que no recarreguin el conjunt. O el que a Protocolo y Etiqueta defineixen com el “discret encant de la prudència”. I això també val a l’hora d’evitar anar amb pentinats impossibles, escots pronunciats, transparències o amb talons de més de vuit centímetres. Però el més important de tot és sentir-se a gust amb el que es porta.