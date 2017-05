Les no migdiades de Joan Miró al Majestic

D’entre els hotels de luxe de Barcelona, el Majestic és un dels pocs que tenen una llarga història al darrere. Per aquest motiu, anualment homenatgen algun dels cèlebres clients que han passat per l’establiment al llarg dels gairebé 100 anys -complirà un segle el 2018- que fa que està obert.

En aquesta ocasió, va ser el torn de Joan Miró, que va gaudir de l’hotel durant dues èpoques al llarg de la seva vida: el 1932, després d’haver viscut 11 anys a París; i el 1942, després d’haver-se refugiat a França de la Guerra Civil. Tal com explicava dimecres durant el sopar la directora de la Fundació Miró, Rosa Maria Malet, “quan Miró venia al Majestic deia que hi anava a fer la no migdiada perquè el que més li agradava era meditar davant del quadre [el gran format Horitzons ] de Modest Urgell que hi havia llavors al lobby”. “Urgell havia sigut el professor de Miró i, tot i que després tinguessin estils tan diferents, queda clar que el va marcar”, afegia Malet. Miró -expliquen a l’hotel- solia anar al Majestic perquè era a prop del restaurant La Punyalada, on se citava amb amics com l’escultor Eduardo Chillida.

El sopar, acompanyat d’una mostra de cinc obres de Miró cedides per la Galeria Mayoral, va comptar amb un menú creat pels xefs Nandu Jubany i David Romero que s’inspirava en moltes facetes del pintor: des dels llocs on havia viscut fins a una entrevista parlant dels seus gustos gastronòmics que va concedir a Vogue l’any 1966 al costat de la seva dona, Pilar Juncosa. Uns criteris que també van guiar el maridatge, creat per Quim Vila, de Vila Viniteca. Espàrrecs blancs gratinats amb caviar, cerviola a la mallorquina o coq au vin van ser els plats més destacats.

Tal com va explicar el director de l’hotel, Pascal Billard, “aquests clients il·lustres” els serveixen “per conservar la proximitat amb la ciutat”. “La reputació tan alta de Barcelona entre el nostre 90% d’hostes de fora del país és gràcies a aquests personatges. I els ho hem d’agrair”, va concloure.