La policia alemanya busca un tunisià de 24 anys per l'atemptat de Berlín

La policia alemanya està buscant un noi de nacionalitat tunisiana en relació amb l'atemptat de dilluns a Berlín en què un camió va matar dotze persones en un mercat de Nadal, segons informa el setmanari 'Der Spiegel' en la seva edició digital. En una compareixença, el ministre de l'Interior, Thomas de Maizière, només ha confirmat que s'ha llançat una ordre de cerca internacional dins de l'espai Schengen contra un "sospitós" de l'atemptat, tot i que no ha volgut precisar si es tractava de l'autor material ni de les especulacions periodístiques sobre la seva identitat.

540x306 Cartell de recompensa que ha difós el Ministeri de l'Interior alemany. Cartell de recompensa que ha difós el Ministeri de l'Interior alemany.

El govern ha anunciat una recompensa de fins a 100.000 euros per a qui aporti una pista que ajudi els investigadors a localitzar el sospitós, identificat com a Anis A., un tunisià de 24 anys, de qui es va trobar el seu certificat de residència al terra de la cabina del camió. El jove "va armat i és perillós" i hauria fet servir fins a sis noms diferents, era conegut per les agències de seguretat alemanyes com a reclutador de l'Estat Islàmic. El tunisià hauria demanat asil al juliol però les autoritats van rebutjar-li la sol·licitud, tot i que havien consentit la seva permanència al país.

El transportista polonès va intentar evitar la tragèdia

D'altra banda, segons publica aquest dimecres el diari 'Bild', el copilot del camió de Berlín estava viu quan el terrorista va envestir les paradetes del mercat de Nadal i va intentar aturar-lo. Així ho indica l'autòpsia fetaaquest home, identificat com Lukasz U., un polonès de 37 anys, que presentava ferides d'arma blanca i de foc, així com senylas d'haver-se resistit.

Segons la investigació, el terrorista es va posar al volant del vehicle i, quan va començar l'envestida, el camioner se li va tirar a sobre per aturar-lo, originant una baralla entre tots dos. Finalment, la policia el va trobar mort a la cabina quan el camió es va aturar després d'atropellar una seixantena de persones. El terrorista va aconseguir fugir a peu.

La fragilitat de Merkel, per Marc VidalAlemanya està des de fa temps en el punt de mira dels extremistes, així que les autoritats alemanyes van acollir ahir sense sorprendre’s gaire l’anunci que l’ Estat Islàmic va assumir l’autoria de l’atac.

540x306 El camió que va envestir la multitud en un mercat de Nadal a Berlín. / REUTERS El camió que va envestir la multitud en un mercat de Nadal a Berlín. / REUTERS

L’ agència Amaq, que habitualment vehicula aquesta mena de notícies de l’EI, va emetre un comunicat a través d’internet en què informava que el conductor del camió que va atropellar una multitud de persones al mercat és un " soldat de l’Estat Islàmic". "Fins ara no teníem constància de cap mena de reivindicació, però això no significa res. Per experiència sabem que habitualment arriba més tard. Ara cal deixar treballar les autoritats encarregades de la seguretat. No descansarem fins que l’autor o els autors siguin capturats", va reaccionar el ministre de l’Interior, Thomas de Maizière, en una entrevista per a la televisió pública ARD.

540x306 Mapa de situació del mercat nadalenc atacat, al cor del Berlín Oest. / EDUARD FORROLL Mapa de situació del mercat nadalenc atacat, al cor del Berlín Oest. / EDUARD FORROLL

Similituds amb Niça

L’atemptat és una reacció a la crida que fan des d’aquesta milícia terrorista a " atacar els ciutadans d’estats de la coalició internacional". No obstant això, el fet que en el comunicat de l’Amaq no es faci cap referència concreta al líder de l’atac ni a cap detall inèdit fa dubtar els experts en terrorisme de la seva veracitat. En tot cas, les autoritats investigadores ja havien expressat la sospita que l’atemptat a Berlín tingués un rerefons islamista per la manera d’actuar del presumpte terrorista -semblant a la matança a Niça del juliol- i pel lloc triat per al crim, segons havia raonat el fiscal general de l’Estat, Peter Frank.

540x306 Què en sabem, de l'atemptat del mercat de Nadal a Berlín? Què en sabem, de l'atemptat del mercat de Nadal a Berlín?

Anteriorment, la cancellera Angela Merkel havia avança t que "segons l’actual estat de les investigacions es tractaria d’un atemptat terrorista". La cap del govern de Berlín va remarcar que si es confirmava que l’autor de l’atac havia arribat a Alemanya com a refugiat el cas seria encara "més repugnant". Aquesta informació, però, no s’ha pogut confirmar. I és que l’únic detingut que tenia la policia com a sospitós d’haver conduït el camió va quedar en llibertat. La fiscalia va justificar la decisió perquè no s’havien trobat "sospites fonamentades" contra l’acusat, que durant l’arrest havia negat haver participat en l’atac. La seva presència a la cabina del camió tampoc no s’havia pogut comprovar.

Segons va justificar la fiscalia, la detenció del sospitós, un jove pakistanès de 23 anys que va arribar a Alemanya fa un any com a sol·licitant d’asil, va ser conseqüència de la pista aportada per un testimoni que havia vist baixar del camió el conductor. Tot i que el va seguir, el va perdre de vista poc després. Quan la policia va detenir el noi a dos quilòmetres de distància es va basar només en la descripció donada, denuncia 'Spiegel'. Aquest mitjà també informava que el conductor havia fet una volta prèvia al voltant del mercat per avaluar la situació abans d’envestir la multitud. No se sabria la identitat de l’atacant, ni si hi ha més d’un autor o si tenia còmplices.

Les autoritats van demanar a la ciutadania que extremi la vigilància, alhora que han reforçat les mesures de seguretat als mercats nadalencs, instal·lant-hi barreres de formigó, i a tots els actes populars que se celebrin amb motiu de les festes de Nadal.

Enmig d’una Alemanya commoguda, es van produir diverses alertes d’amenaces que van resultar falses.