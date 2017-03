El món s'ha apagat aquest dissabte durant una hora per recordar la importància de la lluita contra el canvi climàtic, un dels majors desafiaments del segle XXI. Més de 150 països van participar al fos a negre iniciativa de l’ONG ecologista Fons Mundial per la Natura (WWF). Aquest és el desè any de l’apagada, que s’ha convertit en cita clàssica a l’inici de la primavera.