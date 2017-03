Tusk: "Avui no és un dia feliç ni a Brussel·les ni a Londres"

Ja és oficial: el Regne Unit ha demanat la seva sortida del club europeu. Quatre dies després de la celebració del 60è aniversari de la Unió Europea i nou mesos després del referèndum del Brexit, Londres ha lliurat la carta per invocar formalment l'activació de l'article 50 del Tractat de Lisboa, la disposició que preveu la sortida d'un estat membre.

L'ambaixador britànic davant la UE i negociador en cap del govern de Theresa May, Tim Barrow, ha arribat aquest dimecres al matí sense fer declaracions a la seu del Consell Europeu, a Brussel·les, i ha lliurat la carta, de sis pàgines, que ahir va signar May al president del Consell, Donald Tusk.

UK has triggered #Article50 to leave the EU. #EU27 are ready to start #Brexit process and will act as one. More info https://t.co/Wn8vitKlLP pic.twitter.com/23NOz1g0mZ