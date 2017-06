L'excap de l'FBI declara davant el Senat i acusa a Trump de mentir sobre el seu acomiadament

James Comey, l'exdirector de l'FBI destituït per Donald Trump, ha declarat aquest dijous davant el Comitè d'Intel·ligència del Senat. Dóna testimoni un dia després d'haver entregar uns sèrie de documents en què detallava totes les converses telefòniques i reunions presencials mantingudes amb el president dels Estats Units abans que aquest decidís acomiadar-lo de manera inesperada fa un mes. En aquestes pàgines, Comey explica que Trump li havia demanat lleialtat i que li havia suggerit que deixés d'investigar sobre la trama russa i sobre l'exassessor de seguretat del president, Michael Flynn, que de fet va haver de dimitir esquitxat per aquest escàndol.

En la seva declaració d'aquest dijous, Comey ha dit que considera que Trump estava determinat a "difamar-lo" quan va explicar els motius de l'acomiadament, que va mentir i que a ell la destitució l'havia sorprès i confós. "Va escollir difamar-me i, molt més greu, va difamar també a l'FBI quan va dir que l'organització estava immersa en el caos i que el seu personal havia perdut la confiança en el seu líder. Tot eren mentides", ha dit.

L'excap de la policia federal també ha dit que creu que va ser acomiadat per com estava gestionant les investigacions sobre la trama russa: "Prenc la paraula al president, que va dir que m'havia fet fóra per com estava liderant les investigacions i per la pressió que això suposava per ell".

Trump va amenaçar el passat 12 de maig en un tuit a Comey: "li convé que no hi hagi gravacions de les nostres converses".

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de maig de 2017

Va ser arran d'aquesta amenaça que Comey -tal i com ha reconegut davant el Senat- va decidir filtrar a través d'un amic seu les seves anotacions sobre les converses amb el president. "Vaig veure els tuits i vaig pensar, deu meu, espero que hi hagi cintes amb les gravacions", ha declarat. Comey també ha explicat que estava preocupat perquè Trump pogués mentir sobre les seves trobades i que és per això que va començar a documentar tot el que s'hi deia. "Sabia que podia arribar un dia en què fos necessari tenir un registre del que havia passat, no només per defensar-me a mi sinó també per defensar l'FBI", ha dit davant els senadors.



Durant la seva declaració també ha fet broma sobre una cita amb la seva dona que va haver de cancel·lar perquè Trump li havia demanat de veure's: "Mirant erere, ara penso que tant de bo que hagues estat amb ella aquella nit".

Amb tot però, Comey s'ha negat a qualificar els avisos i les ordres de Donald Trump com a "obstrucció a la justícia", tot i que les ha considerat molt "pertorbadores i preocupants". El president li va demanar lleialtat, i Comey assegura que li va oferir honestedat. L'exlíder de l'agència federal creu que ha de ser el fiscal general designat expressament per la investigació sobre la trama russa -per determinar si el Kremlin va provar d'interferir en les eleccions per beneficiar el candidat republicà- qui decideixi si Trump va cometre una falta.

Paul Ryan justifica Trump: "És nou al càrrec"

El president de la Cambra de Representants dels EUA, el republicà Paul Ryan, ha tret importància a les denúncies de pressions fetes per James Comey contra Trump. El que passa és que "el president és nou al càrrec" i no coneix el protocol de funcionament, ha dit. Pel càrrec que ostenta, Ryan és a qui pertocaria iniciar el procés d'un hipotètic judici polític contra el president - 'impeachment'-.