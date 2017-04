Corea del Nord diu que està preparada per la guerra amb els Estats Units

Corea del Nord ha condemnat aquesta matinada de dimarts l'enviament per part dels Estats Units d'un portaavions a la península coreana i ha advertit que està preparada per donar resposta a un "atac preventiu".

"Si els EUA s'atreveixen a optar per una acció militar, llançant un atac preventiu o destruint el nostre quarter general, estem preparats per a reaccionar davant qualsevol forma de guerra" diu una nota publicada per per l'agència estatal de notícies KCNA.

Les paraules de Pyongyang arriben després que dissabte el Pentàgon anunciés l'enviament del portaavions de propulsió nuclear USS Carl Vinson i el seu grup d'atac cap a aigües pròximes a Corea del Nord en resposta a les últimes provocacions de règim, que el 5 d'abril va llançar un míssil de mitjà abast al mar. "Durem a terme el contraatac més dur contra els provocadors per defensar-nos amb la poderosa força de les armes", diu el text de Pyongyang.

Amb l'arribada de Donald Trump al poder, Washington ha apostat per un enduriment de la seva estratègia sobre el programa nuclear i de míssils de Corea del Nord i ha dit que estudia diferents escenaris com un atac preventiu o l'eliminació del líder nord-coreà, Kim Jong-un.

La tensió a la península coreana ha crescut els últims mesos davant la sospita que el règim podria estar preparant una nova prova nuclear o de míssils. A partir d'aquest dimarts se celebra a Pyongyang la sessió anual del Parlament que coincideix amb el cinquè aniversari de la transició de poders, quan Kim Jong-un es va convertir en líder després de la mort del seu pare, Kim Jong-il.