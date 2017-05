'Covfefe', l'estrany tuit de Donald Trump

Donald Trump ha publicat aquesta matinada un tuit misteriós que ha sacsejat les xarxes. Ha aconseguit 70.000 retuits en dues hores i s'ha convertit en 'trending topic' mundial. "Malgrat la constant negativa de la premsa covfefe" és el missatge que el magnat ha esborrat, finalment, a mig matí d'avui, tot i que n'ha publicat un altre seguint el joc de les xarxes i proposant als ciutadans descobrissin el significat de la pol·lèmica paraula:

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de maig de 2017

S'han difós diverses teories sobre el seu significat, però la més consistent és que Trump s'hauria equivocat quan intentava escriure 'coverage'. La publicació ja té 87.000 retuits i 109.000 "M'agrada", i les xarxes són plenes de tuits enginyosos.

I just love how #Covfefe is already in the urban dictionary pic.twitter.com/zfKixCk7ds — Priscylla (@GuzmanPriscylla) 31 de maig de 2017

Polèmica per l'augment sobtat de seguidors

En els últims dies, el compte de Twitter del president dels EUA ha augmentat en tres milions de seguidors, i molts apareixen com a 'Twitter bots', segons informa el 'Daily News'. El rotatiu diu que segons Twitter Audit Report, una web que analitza els seguidors reals i irreals dels comptes, el 51% no són humans.