Crisi d'efectiu a l'economia zombi del Carib

Nelly Yaneth del Carmen va agafar l’autobús que connecta un barri popular a l’est de Caracas amb el centre i va intentar pagar el passatge amb un bitllet de cent bolívars. El conductor l’hi va estripar però la va deixar passar. Era el 16 de desembre, el primer dia en què aquests bitllets van quedar fora de circulació per ordre del president Nicolás Maduro, que, poc després, va decretar l’ajornament de la mesura fins que arribessin els bitllets substituts. Maduro va atribuir la falta de bitllets a una “conspiració internacional”.

Sigui com sigui, la decisió ha sembrat el caos en un país molt tensionat per la crisi del petroli. En els últims anys, a causa de la caiguda del preu del carburant, la pobresa s’ha disparat i l’economia veneçolana pateix la inflació més alta del món, una contracció que arriba al 20% en dos anys i una escassetat de productes bàsics pròpia de les economies comunistes del segle XX.

Veneçuela és avui una economia zombi. La introducció d’un nou bitllet monetari sol ser un procés planificat amb una estratègia comunicacional adequada per evitar problemes entre la població i als comerços. En l’anterior reconversió monetària, el 2008, sota la presidència d’Hugo Chávez, els bitllets vells i els bitllets nous van conviure tres anys. Aquest cop, tres dies i una setmana després, els bitllets nous no apareixen.

Inflació del 2.257%

El govern va justificar la mesura dient que és “un cop contra les màfies que treuen els bitllets [a l’estranger] per fer mal a l’economia veneçolana”. És una justificació inconsistent perquè el bolívar no s’utilitza com a reserva de valor. Des del gener del 2008, quan les autoritats li van treure tres zeros, fins al desembre del 2015, el bolívar ha patit una inflació del 2.257%. El bitllet de 100, que es valorava a 23 dòlars el 2008, avui tot just val quatre cèntims al mercat negre i representava el 77,4% del valor de tot l’efectiu. Amb el canvi, el bitllet de més valor passarà a ser de 20.000 bolívars, un reconeixement del poder destructiu de la inflació, el fenomen que explica la crisi d’efectiu que viu Veneçuela. Els veneçolans continuen també esperant els nous bitllets de 20.000 i confien que la substitució s’hagi completat abans del 2 de gener, quan finalment els de 100 deixaran de ser de curs legal. La desconfiança i incertesa és gran perquè l’anunci de la sortida de circulació va generar fortes protestes i saquejos en zones on el funcionament de l’economia depèn de l’efectiu.