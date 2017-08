Crítiques a Trump per la seva reacció als atacs de Charlottesville

Molts republicans i demòcrates han coincidit aquest diumenge en criticar el president Donald Trump per la seva tèbia resposta davant la violència a Charlottesville (Virginia) i, en especial, per haver evitat posicionar-se en contra dels supremacistes blancs en la seva primera reacció a les protestes. La virulència dels grups racistes ha augmentat des de l'inici de la presidència de Trump, el nom del qual va ser victorejat pels supremacistes durant les manifestacions.

Les protestes per la polèmica retirada de l'estàtua del general confederat Robert E. Lee, considerada un símbol de la defensa de l'esclavitud i el racisme, va acabar ahir amb múltiples escenes de violència. La més extrema de totes va produïr-se dissabte a la tarda, quan un racista blanc -identificat com a James Alex Fields Jr, de 20 anys- va llançar-se contra una multitud d'opositors assassinant una persona. Durant ja jornada van morir dues persones a causa d'un accident d'un helicòpter de la policia que havia estat desplegat per controlar el tumult.

La primera reacció del president Trump a les protestes va arribar, com de costum, via Twitter: "Tots hem d'unir-nos i condemnar a tot aquell que promogui l'odi. No hi ha lloc per a aquest tipus de violència a Amèrica. Hem de ser un de sol!". A la seva primera aparició en públic, retransmesa per televisió, Trump va declarar: "Condemnem en els termes més forts aquesta manifesta exhibició d'odi, intolerància i violència, en molts costats. En molts costat. Això és quelcom que ha estat passant durant molt de temps al nostre país. No ha estat Donald Trump, ni Barack Obama. Durant molt de temps".

En amdbues declaracions, l'ambigüitat que suposa condemnar la violència dels dos grups de manifestants, i el fet d'evitar referir-se directament als atacs perpetrats pels radicals blancs o al mateix atropellament, va suscitar moltes crítiques. També el fet que el president no va utilitzar en cap cas el terme 'terrorista' per referir-se als fets ni es va distanciar públicament dels eslògans i afirmacions de molts dels manifestants supremacistes, que van declarar-se ferms seguidors del president.

Donald Trump també va evitar referir-se a les afirmacions de David Duke, antic líder del Ku Klux Klan, que no va tenir cap problema en vincular al president amb la manifestació neonazi de Charlottesville ja que, per ell, les protestes són un exemple del compliment de la visió del president Trump per a Amèrica: "Estem decidits a recuperar el nostre país. [...] Complirem amb les promeses de Donald Trump. Això és el que creiem. És per això que hem votat a favor de Donald Trump, perquè va dir que recuperarà el nostre país ".

Les veus crítiques

L'expresident Barack Obama i l'excandidata presidencial Hillary Clinton han estat els principals exponents del Partit Demòcrata dels Estats Units en apel·lar aquest diumenge a lluitar contra l'odi després dels episodis de violència racial de dissabte a l'estat de Virgínia. Barack Obama va escriure a Twitter les paraules del Nobel de la Pau, Nelson Mandela: "ningú neix odiant a una altra persona a causa del color de la seva pell, el seu historial o la seva religió".

Per la seva banda, Hillary Clinton també va reaccionar als esdeveniments a Twitter i va convidar els líders polítics a "ser forts en les seves paraules i determinar en les seves accions", en clara al·lusió a ambigüitat del seu antic rival a les presidencials nord-americanes. "L'incident d'odi que ens porta aquí és tan real i condemnable com [la presència de] supremacistes blancs als nostres carrers", va dir l'exsecretària d'Estat en un tuit.

Les critiques al president nord-americà també van arribar des de les seves propies files. "Senyor President, hem de anomenar al mal pel seu nom: eren supremacistes blancs i era terrorisme nacional", va comentar el senador republicà de Colorado Cory Gardner. "És molt important que la nació escolti al president descriure el que va succeir a Charlottesville com el que és: un atac terrorista per part dels supremacistes blancs", va dir el també el senador republicà Marco Rubio, antic rival de Trump a les primàries republicanes.