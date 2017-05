Europa celebra la derrota de l'extrema dreta a França

Europa respira tranquil·la. Amb la victòria d' Emmanuel Macron a França, la Unió esquiva la bala de l' extrema dreta que representava la candidata ultradretana Marine Le Pen.

Poc després que se sabessin els resultats preliminars, els líders europeus han començat a reaccionar felicitant el candidat d'En Marxa, l'exministre d'Economia de François Hollande.

Félicitations @EmmanuelMacron! Heureux que les Français aient choisi un avenir européen. Ensemble pour une #Europe plus forte et plus juste pic.twitter.com/GWlxKYs4hL — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 7 de maig de 2017

"Felicitats a Emmanuel Macron. Orgullós que els francesos hagin escollit un futur europeu. Junts per una Europa més forta i més justa", escrivia en un tuit el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker.

Congratulations to @EmmanuelMacron Counting on France to stay at Europe's heart, changing our Union together to bring it closer to citizens. — EP President Tajani (@EP_President) 7 de maig de 2017

En la mateixa línia, el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha assegurat: "Comptem amb França perquè es quedi al cor d'Europa, canviant la Unió junts per dur-la més a prop dels ciutadans".

Congratulations @EmmanuelMacron. Congratulations to French people for choosing Liberty, Equality and Fraternity over tyranny of fake news. — Donald Tusk (@eucopresident) 7 de maig de 2017

També s'ha pronunciat Donald Tusk, president del Consell Europeu, felicitant els francesos per haver escollit la "llibertat, la igualtat i la fraternitat per sobre de la tirania i de les notícies falses".

Des d'Alemanya, el portaveu de la cancellera Angela Merkel, Steffen Seibert, ha dit en un comunicat que el resultat és "una victòria per a una Europa forta i unida i per a l'amistat franco-alemanya".

Fora d'Europa, també destaca un tuit del president dels Estats Units, Donald Trump, que en més d'una ocasió havia expressat el seu desig de veure Marine Le Pen al capdavant de França. En el missatge d'aquesta nit, però, Trump dona l'enhorabona a Macron i mostra la voluntat de treballar-hi en un futur.