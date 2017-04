Marine Le Pen: " Macron té la fredor de les grans empreses que acomiaden sense ànima"

La campanya s' endureix a França a mida que s'acosta la data de la cita electoral que decidirà el futur del país. El proper 7 de maig, els francesos votaran a la segona volta d'unes presidencials marcades per un canvi de paradigma que haurà de dur a l'Elisi Marine Le Pen o Emmanuel Macron. Malgrat que les enquestes donen la victòria al candidat del moviment En Marxa!, Marine Le Pen no dona el seu braç a tòrcer i basa la seva campanya en un discurs que busca clarament el suport de les classes populars.

Avui, Marine Le Pen, deia en una entrevista al diari Nice Matin, que " vol unir els patriotes tant de dretes com d'esquerres. Aquells que pensen que cal conservar la nació francesa a qualsevol preu, amb les seves especificitats, cultura, identitat i organització". Le Pen insistia així en el seu discurs més antimundialista, en contraposició a la ideologia del seu adversari, defensor d'una França oberta a la globalització. Marine Le Pen té un míting avui a Niça, ciutat tocada pel terrorisme el juliol de 2016.

Marine Le Pen ha adoptat una estratègia que apel.la clarament a les emocions: "Macron té la fredor de les grans empreses" i que dibuixa Macron com a home de negocis sense pietat. Aquest dimecres, el primer secretari del Partit Socialista francès, alertava: " Le Pen està En Marxa", en una clara al·lusió a les crítiques cap a un Macron que sembla haver baixat la guàrdia. El mateix François Hollande, que crida a votar per Macron, de qui va ser mentor, va declara dimarts: "Res no està fet. Un vot es conquereix".

D'altra banda, grups de diversos estudiants es manifestaven aquest matí a diferents ciutats de l'Hexàgon. Les manifestacions, inicialment anti-Front Nacional, acaben en molts casos convertint-se en una protesta cap al sistema: " Ni Le Pen, ni Macron", diuen els lemes dels estudiants. " Siguem ingovernables", es llegeix a les parets. Sembla que l'estupor general de 2002, quan el pare de Marine Le Pen va passar a la segona volta cara a cara amb Chirac, ha donat pas entre els més joves, 15 anys més tard, a un sentiment de descontent general cap a qualsevol de les dues opcions.