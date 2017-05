França ja té govern

Un govern amb centristes, socialistes i conservadors. Així de plural és el nou govern del primer ministre Edouard Philippe, que ha donat a conèixer a primera hora de la tarda d'aquest dimecres el secretari general de l'Elisi, Alexis Kohler.

D'entre els 18 ministres que ha anunciat, hi ha nou homes i nou dones, igual que dos secretaris i dues secretàries d'Estat. El govern és, doncs, estrictament paritari, però cap dona assumeix els tres ministeris d'Estat, que han quedat sota la responsabilitat del socialista Gérard Collomb, que és alcalde de Lió, però passarà a fer-se càrrec de la cartera d'Interior; de François Bayrou, president del partit de centre 'MoDem', que se situarà al capdavant del ministeri de Justícia; i del periodista i ecologista Nicolas Hulot, que s'encarregarà de la cartera de la Transició Ecològica.

Aquestes no són les úniques sorpreses del nou govern, que compta amb deu membres provinents de quatre partits polítics diferents: dos del partit conservador 'Els Republicans', tres de MoDem, quatre del Partit Socialista i dos del Partit radical de l'Esquerra, i vuit de la societat civil. El conservador Bruno Le Maire, que va disputar-se el lideratge d'Els Republicans, es convertirà en ministre d'Economia. Al capdavant del Ministeri de Cultura, en canvi, se situarà una editora, Françoise Nyssen.

El primer ministre francès, Edouard Philippe, ha incorporat una cartera de transició ecològica especialitzada en els transports, a càrrec d'Elisabeth Borne, i una d'assumptes europeus, que assumirà Marielle de Sarnez. A més, ha creat dos ministeris per a l'ensenyament, el de l'Educació Nacional, per a Jean-Michel Blanquer, i el d'Ensenyament Superior, per a Frédérique Vidal.

El primer consell de ministres tindrà lloc demà dijous, 18 de maig, a les 11 del matí.