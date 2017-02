"Mai he sigut assistenta [parlamentària] del meu marit”. És la frase que ho trastoca tot. L’escàndol que envolta el candidat de la dreta a les eleccions presidencials franceses d’aquesta primavera, François Fillon, es va embolicar ahir encara una mica més. La cadena pública France2 va emetre un reportatge que recuperava una entrevista de l’any 2007 a Penelope Fillon, la dona del candidat, on explicava que mai havia treballat per al seu marit. L’afirmació no és qualsevol cosa, ja que, segons les revelacions del setmanari satític Le Canard Enchaîné, en aquell moment Penelope Fillon cobrava a càrrec de les assignacions parlamentàries del seu marit des del 1998. Una -nova- bomba informativa que posa François Fillon contra les cordes.

Aliè al temporal que amenaça d’estroncar les seves aspiracions presidencials, Fillon va continuar ahir fent campanya com si res. I l’ex primer ministre de Nicolas Sarkozy es va continuar defensant amb els mateixos arguments que ha fet servir els últims dies: que tot és una conxorxa ordida per derrocar-lo abans d’hora. “Aquests atacs no surten del no res. S’han cuinat a foc lent a les cuines amagades d’unes oficines que es descobriran”, va assegurar ahir a la nit en un míting a les Ardenes. La pressió contra ell s’està fent insuportable.

Fillon demana quinze dies

El mateix Fillon va demanar dimecres quinze dies de marge al seu partit per superar el tràngol. Però ja hi ha veus dins d’Els Republicans que demanen activar un pla B al qual, ara per ara, ningú s’ha atrevit a donar forma públicament. Fillon va ser el guanyador sorpresa d’unes primàries, al novembre, que van desbancar l’expresident, Nicolas Sarkozy, i el gran favorit, Alain Juppé. Algunes mirades es giren ara cap a aquest últim com a possible relleu al capdavant de la candidatura conservadora. Però hi ha altres noms. I, per ara, els pesos pesants del partit es resisteixen a deixar caure Fillon.

On sí que cau Fillon és a les enquestes. En una que es va publicar dimecres Fillon no passaria a la segona -i definitiva- volta de les presidencials, ja que quedaria tercer en la primera votació, darrere de la candidata del Front Nacional (FN), la ultradretana Marine Le Pen, i d’Emmanuel Macron, exministre de François Hollande que lidera un moviment que ell mateix va llançar fa uns mesos al voltant de la seva figura. Un altre sondeig, publicat ahir, apunta que 7 de cada 10 francesos volen que Fillon deixi la cursa presidencial i sigui rellevat.

Segons les revelacions de Le Canard Enchaîné, Penelope Fillon hauria rebut 830.000 euros en diferents etapes, i dos dels fills de François Fillon, 84.000 euros més en concepte d’assistents parlamentaris, unes feines que no hi ha constància que hagin fet. “Deploro que unes frases tretes de context siguin explotades mediàticament”, va assegurar ahir l’advocat de Fillon en relació amb l’emissió de les declaracions on la dona del candidat reconeixia que no feia cap feina per al seu marit.

La justícia ha obert una investigació sobre el cas. Ahir va interrogar la secretària personal de François Fillon i s’espera que els pròxims dies es faci un escorcoll al Senat, com ja es va fer a l’Assemblea, a la recerca de proves de les ocupacions que van tenir els familiars del candidat. Si es demostra que la dona o els fills de Fillon van rebre els diners sense haver fet la feina, a l’aspirant presidencial se’l podria acusar de desviació de fons públics, abús de bens socials i ocultació. Quan falten dos mesos i mig per a les presidencials, la vida política francesa està més remoguda que mai.