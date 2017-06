Indignació global

El món ha fet un pas enrere, però cal seguir fent esforços per preservar el planeta. Aquesta és la conclusió principal que s'extreu de les reaccions que ha despertat la decisió de Donald Trump de retirar els Estats Units de l'Acord de París. Barack Obama, el president que el va signar i el va ratificar per decret, va ser el primer a emetre un comunicat que lamentava la decisió del seu successor:

Barack Obama:

"Les nacions que es quedin a l'Acord de París són les nacions que colliran els beneficis en feines i indústries creades. Crec que els Estats Units d'Amèrica haurien de ser al capdavant del projecte. Però fins i tot en l'absència del lideratge nord-americà, fins i tot si aquesta Administració s'uneix al grup de les nacions que rebutgen el futur; tinc confiança que els nostres estats, ciutats, i empreses seguirán avançant en el camí per ajudar a protegir per les generacions futures l'únic planeta que tenim".

La UE: "L'acord no es pot renegociar"

A la suggerència de Trump sobre una possible re-negociació de l'acord, la cancellera alemanya Angela Merkel, el president francès Emmanuel Macron i el primer ministre italià Paolo Gentiloni, no van trigar a emetre un comunicat comú: "Estem fermament convençuts que l'acord no pot ser renegociat". Per la seva banda, en un missatge televisat Emmanuel Macron va dir ahir dijous: "No hi ha pla B perquè no hi ha planeta B".

A més, en una piulada, Macron diu -en una crítica gens velada la política aïllacionista de Trump-: " Fes el nostre planeta gran de nou".

El comissari de la Unió Europea pel Clima, Miguel Arias Cañete, va tuitejar ahir: "Més que debilitar-nos, l'anunci ens encoratja, i aquest buit serà omplert amb un renovat i ampliat lideratge compromès"

Today's announcement has galvanised us rather than weakened us, and this vacuum will be filled by new broad committed leadership. — Miguel Arias Cañete (@MAC_europa) 1 de juny de 2017

Als EUA, es crea una aliança rebel

En la línia d'Obama, als Estats Units, Bernie Sanders, senador i ex-candidat demòcrata a la Casa Blanca, va dir que " no tenim el dret moral a girar l'esquena als esforços per preservar aquest planeta per les generacions futures". John Kerry, antic Secretari d'Estat demòcrata i negociador a París va anar més lluny i va assegurar que la decisió de Trump constitueix un pas "autodestructiu" pel país.

També als Estats Units, ja hi ha una aliança rebel: tal i com informa el New York Times, 3 estats, 30 ciutats, 80 universitats i 100 empreses s'han compromès a respectar l'acord de París i volen presentar un pla a les Nacions Unides que els permeti seguir els compromisos adquirits a París paral·lelament a la resta de nacions.

Japó: "l'anunci és un insult a la intel·ligència"

El govern de Japó ha qualificat avui de "lamentable" l'anunci de Donald Trump i el ministre de Medi Ambient del país asiàtic, Koichi Yamamoto, ha declarat que la mesura és "contrària a la intel·ligència humana".