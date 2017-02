Kim Jong-nam va ser assassinat amb una potent arma química

El cas de l’assassinat, la setmana passada, de Kim Jong-nam, germanastre del líder nord-coreà, Kim Jong-il, a l’aeroport de Malàisia va agafar ahir més volada quan es va saber que s’havien trobat restes d’una potent arma química -l’agent nerviós VX- a la cara i els ulls de la víctima. Aquesta substància artificial està considerada com la més mortífera del món i està prohibit fabricar-ne i emmagatzemar-ne, segons la Convenció sobre Armes Químiques firmada l’any 1993.

Què és l’agent VX?

Un agent químic artificial amb una gran potència mortífera

L’agent nerviós VX mata una persona en qüestió de minuts o hores. Només per contacte, ingestió o inhalació els seus efectes són devastadors sobre el cos humà. La substància ataca el sistema nerviós fins a destruir-lo. La persona defalleix, pateix convulsions i deixa de respirar.

El VX té uns efectes mortífers 10 vegades més potents que el sarín i només una petita dosi desencadena la mort. Com que no té ni gust ni olor, el VX és difícil de detectar en casos de contaminació d’aigua, aliments o productes agrícoles. L’agent nerviós, en estat líquid, és viscós i s’evapora molt lentament, de manera que els seus efectes perduren dies. En estat gasós, la seva potència mortífera es multiplica. L’ONU la té classificada com una arma de destrucció massiva.

Quins països en tenen?

Els EUA i Rússia són els únics que ho han reconegut

El VX va ser creat pels britànics als anys 50 del segle passat, però van ser els EUA els que van augmentar-ne la potència destructora en plena cursa armamentística de la Guerra Freda. Només Rússia i els EUA han admès que -tot i que n’han reduït molt els estocs- encara tenen reserves d’aquest agent nerviós, però es creu que altres països també en conserven. De fet, hi ha sis estats al món que no han signat o ratificat la Convenció sobre Armes Químiques: Israel, Birmània, Angola, Corea del Nord, Egipte i Sudan del Sud.

Segons Bruce Bennett, un expert en aquesta mena d’arsenals citat ahir per la BBC, l’Iraq va produir aquesta substància als 80 i hi ha informacions que apunten que aquest país la va fer servir a la guerra amb l’Iran. El 1969, un vessament de VX en una base militar dels EUA al Japó va provocar que 23 soldats i un civil haguessin de rebre assistència hospitalària.

Corea del Nord té VX?

Corea del Sud manté que Pyongyang té un arsenal químic

Es creu Corea del Nord que té el tercer arsenal d’armes químiques més important del món, darrere dels EUA i Rússia, segons l’organització nord-americana Nuclear Threat Initiative, que analitza els estocs d’armes de destrucció massiva al món. Els experts militars del seu etern enemic, Corea del Sud, calculen que el seu veí del nord té entre 2.500 i 5.000 tones d’armes químiques, entre les quals agents com el sarín i el VX. Però Pyongyang ho nega tot.

És justament Corea del Sud qui aireja aquests dies amb més insistència la teoria que Corea del Nord és al darrere de l’assassinat del germanastre de Kim Jong-il. Si es confirmés, Pyongyang hauria comès un crim en territori estranger, però, a més, hauria introduït una arma química prohibida en un altre país, on ahir s’investigava si havia deixat alguna mena de rastre a l’aeroport on es va produir l’atac.

De fet, un dels interrogants que s’afegeixen a aquest enrevessat cas és si la suposada executora de Kim Jong-nam, captada per una càmera de seguretat mentre l’agredia -li va impregnar la cara amb un líquid-, sabia que estava actuant amb una arma d’alt poder mortífer. “Manipular aquest producte de toxicitat diabòlica, encara que sigui amb guants, és extremadament perillós”, va explicar l’expert Olivier Lepick ahir al diari Le Monde. Per ara no se sap si la suposada agressora, detinguda més tard, va patir algun efecte del gas nerviós.