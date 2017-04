L'abstencionisme, primer maldecap per al candidat Emmanuel Macron

Ahir al vespre, Emmanuel Macron era el convidat de l'emissió política ' Elisi 2017', de la cadena francesa TF1. Més d'una hora d'entrevista en què el candidat liberal havia de convèncer els escèptics i els abstencionistes. Macron havia de trobar el to greu que mereix una campanya que l'enfronta amb la líder de la ultradreta Marine Le Pen. Per arribar a l'Elisi el dia 7 de maig, Macron sap que el duel amb Le Pen s'instal·la sobre unes bases tan noves com insegures i que els moments televisius són clau. El candidat va apostar ahir per un equilibri entre humilitat i gravetat que l'allunyava de l'actitud lleugera de la qual se l'ha acusat des de la nit electoral de la primera volta, el diumenge 23 d'abril.

"Entenc la ira i el desconcert", deia Macron, tot buscant l' empatia i explicant que tots els francesos per igual tenen la seva consideració. I enduria el to: el projecte de la senyora Le Pen (en cap moment no va pronunciar el nom de la seva rival, per lligar-la expressament al seu pare, Jean-Marie Le Pen) encarna "el rostre de l'odi".

Malgrat que els sondejos li donen les claus de l'Elisi, moltes són les veus –també entre les mateixes files–, que alerten Emmanuel Macron sobre la dificultat de la victòria. Qualsevol error pot ser fatal, qualsevol paraula fora de context pot significar una catàstrofe. El mateix president François Hollande, que li dona suport i demana el vot per qui va ser el seu delfí, ha volgut advertir Emmanuel Macron aquests darrers dies: "El vot no es dona per suposat, es lluita".

El principal maldecap que haurà tenir en compte: la posició de Jean-Luc Mélenchon, el líder de França Insubmisa que va quedar en quarta posició amb un resultat gens menyspreable, el 19,20% dels vots. Mélenchon es nega a pronunciar-se per Macron a la segona volta i fa evident una fractura respecte del que fins ara era norma a França: a la segona volta, es vota pel " mal menor". Aquesta era la consigna per a l'esquerra que el mateix Mélenchon donava el 2002, quan Jean Marie Le Pen va passar a la segona volta: voteu "amb el nas tapat", "poseu-vos guants" si cal, tot, per aturar l'extrema-dreta. Avui, després de 15 anys, res no és igual a França.

Emmanuel Macron s'encara a un Front Nacional normalitzat, liderat per Marine, la filla de Le Pen, que ha volgut esborrar el cognom que la "demonitza" de tots els rètols de propaganda electoral. El discurs populista d'aquesta oradora que ha acostat el partit ultradretà a les classes més perjudicades per la crisi és el primer enemic de Macron, que arrossega un passat de banquer, inspector de finances i exministre d'Economia que no l'ajuda a guanyar-se la confiança dels més tocats per la crisi.

Per això, el jove candidat liberal, obertament europeista, se la juga aquests deu dies que venen. La intervenció d'ahir a TF1 era clau: més d'una hora d'entrevista que posa a prova les habilitats d'un home que vol fugir de la seva imatge de representant de les elits.

Emmanuel Macron va festejar a La Rotonde, un restaurant famós al París de la Belle Époque, la nit electoral del 23 d'abril. De seguida van arribar les crítiques dels qui van considerar que la celebració era "indigna" –fins i tot precipitada– per una situació política en què "l'extrema dreta havia passat a la segona volta". Les llengües més pèrfides comparaven la vetllada de Macron amb la que va organitzar l'equip de Sarkozy a La Fouquet, la nit de la seva victòria el 7 de maig de 2007. Sembla que ahir, a l'espai televisiu, Macron va voler rebaixar el to festiu i conferir gravetat a la situació. El diari 'Le Monde' afirma avui que sembla que el candidat, que ha pogut donar una "impressió de triomfalisme precoç" ha canviat d'actitud i "ha entès que la seva victòria del 7 de maig contra la ultradreta no és una formalitat adquirida per endavant".