L'elegit per substituir Michael Flynn gira l'esquena a Donald Trump

El vicealmirall Robert Harward, l'elegit del president dels Estats Units, Donald Trump, per substituir el seu assessor de seguretat nacional, Michael Flynn, ha rebutjat l'oferta de Trump, segons ha informat ell mateix a través d'un comunicat. Dirigents republicans citats per la CNN sota condició d'anonimat han revelat que Harward va rebutjar la feina al veure que no podria formar el seu propi equip, tal com havia demanat, i que no estaven clares les línies de comandament.

El diari 'Washington Post' va publicar una versió semblant dels motius de Harward per rebutjar el càrrec. A més, un amic del militar va dir a la CNN que a Harward li sembla "caòtica" la forma en què funciona la Casa Blanca de Trump, un motiu que també recull el 'New York Times'.

La versió oficial

Robert Harward ho va anunciar des d'una perspectiva més personal: "Des que em vaig retirar tinc l'oportunitat d'abordar assumptes financers i familiars que des d'aquesta posició serien complicats", va dir en el text. "Aquest treball requereix 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, de concentració i compromís per fer-ho bé. A hores d'ara no puc assumir aquest compromís", ha afegit el vicealmirall.

Harward era el favorit de Trump per succeir Flynn, que va dimitir dilluns després que es demostrés que va enganyar el vicepresident dels EUA, Mike Pence, i altres alts càrrecs del Govern sobre el contingut dels seus contactes amb el Kremlin.