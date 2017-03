Londres activarà la sortida de la UE el 29 de març

Downing Street va anunciar ahir que la primera ministra britànica, Theresa May, engegarà oficialment el procés de retirada del Regne Unit de la Unió Europea (UE) el pròxim dia 29 amb una carta adreçada a la Comissió Europea. Els representants de la Unió van respondre que la maquinària de la negociació estarà a punt un cop Londres comuniqui que invoca l’article 50. Nou mesos després del referèndum del Brexit, dimecres vinent quedarà assenyalat en el calendari europeu com una altra data històrica.

És molt d’hora per predir les conseqüències del Brexit, tant per al Regne Unit com per a la UE, que quedaran hipotecats en espera de saber els termes de l’acord de divorci i les condicions comercials posteriors que estableixin els dos actors. Tot i així, el ministre del Brexit, David Davis, va fer servir bones paraules per descriure l’esperit amb què el govern britànic arriba a un moment crucial: “Aquesta és la negociació més important per a aquest país en una generació. Els objectius són clars: [establir] un acord que funcioni per a totes les nacions i regions del Regne Unit i, de fet, per a Europa; una nova associació positiva entre el Regne Unit i els nostres amics i aliats”.

La intenció de Londres és demanar a la UE que les negociacions comencin immediatament. Abans, però, els Vint-i-set hauran de fixar una posició comuna. Donald Tusk, president del Consell Europeu, va garantir ahir que 48 hores després que Londres lliuri la carta estarà en condicions d’enviar un esborrany a les diferents capitals europees amb les directrius bàsiques per afrontar les converses. Serà en una cimera posterior, que pot tenir lloc entre finals de maig i principis de juny, quan Europa determinarà els seus criteris. Amb tot, la celebració el 23 d’abril de la primera volta de les eleccions franceses, i l’impacte que un possible resultat favorable a l’extrema dreta que representa Marine Le Pen podria tenir arreu de la UE, és un element que pot endarrerir l’inici del procés fins a mitjans de maig, un cop se sàpiga el nom del pròxim president francès.

Escòcia es mou

L’anunci fet ahir per Downing Street gairebé va coincidir en el temps amb la publicació al Parlament escocès de la moció que s’hi debatrà avui i demà per demanar els poders a Londres per celebrar un segon referèndum d’independència, “que seria idoni que fos entre la tardor del 2018, quan ja sigui clar quin és el resultat de la negociació del Brexit, i la primavera del 2019, pels volts del moment en què el Regne Unit deixi la UE”, diu el text. Ahir May va ser a Gal·les i al llarg de la setmana viatjarà a Irlanda del Nord i Escòcia per buscar complicitats dels governs regionals davant del Brexit. A Edimburg la petició del referèndum serà el gran escull a salvar. No tan sols ara, sinó els pròxims dos anys.