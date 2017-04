Macron i Le Pen es disputaran la renovació democràtica de França

Sense sorpreses, el centrista Emmanuel Macron i la ultradretana Marine Le Pen es disputaran, el 7 de maig, la presidència del pròxim quinquenni de la República Francesa. El candidat del moviment En Marxa va encapçalar ahir les votacions de la primera volta amb un 23,23%, seguit per la presidenta del Front Nacional, Marine Le Pen, que va obtenir un 22,83%. Molt igualats, François Fillon (19,75%) i Jean-Luc Mélenchon (18,92%), en tercer i quart lloc, molt lluny de Benoît Hamon (6,06%). Al tancament d’aquesta edició la participació s’estimava al voltant del 77%, una mobilització lleugerament inferior a la de fa cinc anys (un 79,48%), però superior a la prevista per les enquestes. Vist des de l’altra cara de la moneda: gairebé un de cada cinc francesos van abstenir-se ahir.

Els electors van votar així per la renovació democràtica de la política francesa, liderada per un exbanquer que quan va arribar al govern d’Hollande fa més de dos anys era un desconegut. Cal remarcar que el president francès li va trucar personalment per felicitar-lo després que es publiquessin els primers sondejos. Els resultats d’ahir també marquen l’inici d’una recomposició política en un país dividit ara en quatre colors polítics. Amb l’eliminació de Fillon i Hamon es confirma també el final d’una etapa dels dos partits majoritaris que han regnat en l’esfera política francesa els últims 50 anys.

Com una autèntica star saludant el bany de masses que l’esperava al pavelló 5 del parc d’exposicions de la Porta de Versalles, Macron va arribar acompanyat de la seva dona, Brigitte, omnipresent en la seva campanya, i a qui va agrair públicament el seu suport. “En un any hem canviat la cara de la vida política francesa”, va exclamar el marxista davant dels militants, que feien onejar banderes franceses però també europees. L’exministre d’Economia d’Hollande és sens dubte el més proeuropeu de tots els candidats.

Apel·lant a “la unió de tots els francesos” per esdevenir el seu president d’aquí 15 dies, Macron es va posicionar com “el president dels patriotes davant l’amenaça dels nacionalistes” de Marine Le Pen, a qui no va citar ni una sola vegada. “Només hi ha una França, la nostra, la dels patriotes, en una Europa que protegeix i que haurem de tornar a fundar”, va alertar Macron, que sembla tenir clar com fer-ho. “El repte és trencar amb el sistema que ha sigut incapaç de respondre als problemes des de fa més de 30 anys” i així “obrir una nova pàgina de la vida política”, va dir Macron, que ahir es va convertir, amb 39 anys, en el candidat més jove que mai ha passat a una segona volta.

“Vull construir una majoria de govern i de transformació, de noves cares i talents”, va recordar Macron, evocant una vegada més el renovament democràtic que ha volgut liderar durant tota campanya. “No demanaré d’on venen, sinó si estan d’acord amb la renovació de la nostra vida política, la seguretat dels francesos, la refundació de l’escola i de la nostra societat”, així com en “la reactivació de la construcció europea”. En certa manera, el discurs d’ahir anava més enllà del 7 de maig. Des del moviment que lidera Macron també tenen la vista posada en les pròximes legislatives del juny vinent, en les quals molts dubten que l’exbanquer, sense partit polític, obtingui una majoria.

Fer front al lepenisme

Els principals candidats van optar des d’ahir mateix per demanar el vot per Macron per evitar que Le Pen, que alguns van descriure com “un adversari de la República”, arribi al poder. Tots menys un: el líder de La França Insubmisa va ser l’únic que no va donar consigna de vot. Insubmís fins al final, Mélenchon, no va voler validar els primers resultats, tot i que va mig admetre que no eren els que volia: “No serien el que esperava”, va dir. Visiblement enfadat, potser una conseqüència inconscient de la decepció d’haver-se quedat a les portes de l’Elisi, l’ insubmís va estimar que “mediàcrates i oligarques esclaten de joia” davant “una segona volta entre dos candidats que volen prolongar les institucions actuals, sense cap presa de consciència ecològica”.