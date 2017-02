Macron perd pistonada en la cursa a l’Elisi

La bombolla Emmanuel Macron sembla que ha explotat. El candidat a les presidencials franceses sense partit, que no vol etiquetar-se ni a l’esquerra ni a la dreta, el mateix que va desatendre les primàries organitzades pel Partit Socialista, del qual ell formava part en el govern de Valls, sense haver-se testat mai abans a les urnes, haurà de tocar de peus a terra si vol continuar en la cursa a l’Elisi. Si bé els últims sondejos el situaven cara a cara contra Marine Le Pen en la segona i definitiva volta, després de l’escàndol de les suposades feines fictícies de la dona i els fills de François Fillon ara sembla que se li han girat en contra o que, si més no, prevalen altres candidats.

L’última enquesta realitzada per Elabe rebaixa Macron fins a la dissortada tercera posició amb un 17% d’intencions de vot, una caiguda de 5 punts en picat. Per davant l’avançaria el candidat conservador, que remuntaria fins a un 20%, i la candidata del Front nacional –que des de fa temps es manté ferma en la primera posició– amb un 27% d’intencions de vot.

540x306 Enquesta d'Elabe. / ARA Enquesta d'Elabe. / ARA

Ara bé, segons apunta el sondeig –i seguint la tendència de la majoria d’enquestes realitzes des de l’inici de la campanya– en la segona volta Fillon venceria Le Pen amb un 56% dels vots. Si el centrista François Bayrou –que en l’enquesta obté un 6% de les veus– decideix finalment presentar-se com a candidat, l’escletxa encara es podria engrandir més, ja que aquest agafaria milers de vots que podrien resultar imprescindibles per a l’exministre estrella d’Hollande. Un cop que podria apartar Macron definitivament de l’Elisi.

Un dels motius d’aquesta pèrdua de suports podria ser l’ agitada última setmana que ha situat Macron al centre del debat mediaticopolític francès. El motiu? Dues apreciacions del candidat que no han agradat ni a dreta ni a esquerra. La primera, sobre la colonització francesa, que l’exministre d’Economia va qualificar de “crims contra la humanitat” i de “veritable barbàrie” en una entrevista en una televisió algeriana. “¿Hi ha res més greu, quan es vol ser president de la República, que anar a l’estranger per acusar el país que es vol dirigir de crims contra la humanitat?”, va reaccionar sense sorpreses Le Pen. El líder del moviment En Marxa va sortir al pas assegurant que les seves afirmacions no anaven en contra dels combatents de la guerra d’Algèria o dels 'pieds-noirs' que van haver de marxar del país el 62, sinó que “simplement volia reconèixer la responsabilitat de l’estat francès” en la colonització.

La segona relliscada de Macron va ser en una entrevista amb el setmanari 'L’Obs', en la qual acusava el quinquenni d’Hollande d’haver comès “errors fonamentals, ignorant una part del país”. L’exministre ho exemplificava amb “la humiliació” que han patit els oposants del que es coneix com a 'mariage pour tous', és a dir, el matrimoni homosexual que França va aprovar el 2013 gràcies a la llei Taubira, que porta el nom de la llavors ministra de Justícia.

Però l’obsessió de Macron de no etiquetar-se amb un corrent polític i voler arribar a tot l’electorat, com ho faria un ja designat cap d’Estat, pot acabar per volatilitzar a tot el ventall de votants. De fet, alguns analistes apunten que l’arma de doble tall que podria fer caure Macron és la possible inestabilitat de la seva base electoral, antagònica a la solidesa de la de la líder ultradretana, per exemple. I encara més: segons el sociòleg Michel Wieviorka, el líder d’En Marxa “no ha sabut proposar –de moment– una visió suficientment estructurada perquè avui hi puguem veure el representant social, polític, cultural, econòmic i intel·lectual d’una alternativa”.