L'FBI desdiu Trump i assegura que no hi ha proves per dir que Obama el va espiar

El director de l'FBI, James Comey, ha desdit aquest dilluns el president dels Estats Units, Donald Trump. Comey ha intervingut en la primera audiència pública al Congrés sobre la ingerència russa a les eleccions nord-americanes i ha negat que la Torre Trump fos telefònicament intervinguda, tal i com havia denunciat el president a través de varis tuits en què ascusava a Barack Obama d'haver ordenat les escoltes. "No tinc informació que doni base a aquests tuits", ha assegurat Comey, afegint que "cap individu dels Estats Units pot ordenar la vigilància electrònica de ningú, abans s'ha de passar per un procès de sol·licitud" i explicant que a més el departament de Justícia no té constància de cap prova que sustenti les acusacions.

El cap de l'FBI també ha confirmat que la seva agència investiga les relacions entre l'equip de campanya de Trump i el Govern rus per determinar si hi va haver voluntat d'interferir en els resultats dels comicis de novembre passat. Comey ha explicat que té autorització del Departament de Justícia per tirar endavant aquesta investigació.

Republicans i demòcrates també neguen les escoltes

El republicà Devin Nunes, president del Comitè d'Intel·ligència de la Cambra de Representants -davant del qual ha comparegut Comey-, també ha desdit el president: "no hi va haver escoltes telefòniques a la Torre Trump", tot i que hi podria haver hagut "altres tipus de vigilància contra el president", ha assegurat.

Per la seva banda, el congressista Adam Schiff, el demòcrata de més alt rang del Comitè, ha afirmat que "els russos es van infiltrar amb èxit" en la democràcia nord-americana i ha advertit que "ho faran de nou".