Set detinguts en relació amb l'atemptat al Parlament britànic

La investigació sobre l'atemptat d'aquest dimecres al Parlament britànic, a Londres, ha portat la policia fins a Birmingham, on aquesta matinada s'ha desplegat un operatiu. La policia havia informat dimecres a la nit que el nombre de víctimes mortals era de 5, però aquest matí l'ha rebaixat a 4, entre les quals l'atacant i un policia.

En l'operació policial de Birmingham i en d'altres cinc a Londres i rodalia s'han detingut 7 persones, segons ha informat Mark Rowley, cap de la secció antiterrorista de la policia britànica aquest matí de dijous.

A Birmingham s'hauria llogat el cotxe amb què es van atropellar, a uns 110 km/h, desenes de vianants.

Els investigadors ja han identificat l'atacant tot i que no n'han revelat la identitat. Pel que se sap fins ara, e l terrorista era al radar de la policia i s'hauria inspirat en l'Estat Islàmic, tot i que no queda clar si estava relacionat amb el grup terrorista.

Aquest matí, a les 9.34h -hora local- el Parlament britànic ha fet un minut de silenci en honor a les víctimes.

