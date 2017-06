Qatar, l’emirat que va entrar a les nostres vides

El 1995 Hamad bin Khalifa al-Thani va derrocar el seu pare i va canviar la història del seu país, Qatar. Des de llavors, la família Al-Thani ha aixecat un imperi basat en el petroli i el gas, invertint per tot el planeta per guanyar pes a nivell internacional. Qatar ha volgut convertir-se en un actor imprescindible en els negocis i la diplomàcia, i ha crescut tant que ha molestat el seu gran veí, l’Aràbia Saudita. Si els saudites han controlat des de sempre la zona, els qatarians han intentat fer-se forts en el mercat global, provant d’omplir buits de poder i oposant-se a la línia saudita en moltes ocasions. “Qatar desitja propagar una narrativa pròpia dels esdeveniments al Pròxim Orient i en altres parts del planeta. Per a ells és vital ser capaços de donar forma a una narrativa pròpia i influenciar en com són vistos als Estats Units i a Europa”, diu Kristian Coates Ulrichsen, analista de la zona del golf Pèrsic de l’institut d’investigació Chatham House. Buscant ser important, aquest petit estat ha acabat per entrar a les nostres vides en convertir altres racons del món, com Catalunya, en peces d’una partida d’escacs.

“Qatar és un estat petit però intel·ligent. Ha invertit en el futbol i en mitjans de comunicació, i ha comprat plataformes de màrqueting”, diu Lars Haue-Pedersen, que ha treballat amb el Comitè Olímpic Qatarià. “A Qatar saben que algun dia s’acabarà el petroli, i volen fer-se grans ara que poden comprar. I per aquest motiu aposten per comprar edificis, bancs i fons d’inversions a tot arreu”, escrivia a The New York Times Coates Ulrischsen. “Qatar ha fet apostes estratègiques per promoure el país. Per donar-se a conèixer, per demostrar que són seriosos i per atraure treballadors per fer créixer el país”, defensa Haue-Pedersen. Alguns dels escenaris de les apostes qatarianes són el futbol -ha patrocinat fins fa pocs dies el Barça, va comprar el París Saint-Germain i organitzarà el Mundial del 2022-, els aeroports i les companyies aèries, així com els mitjans de comunicació, amb Al-Jazeera.

Inversions milionàries

“Els saudites sempre han intentat controlar la política dels altres estats àrabs, però Qatar ha utilitzat una tàctica diferent. Els saudites no han fet gaires esforços per ser un país clau en el trànsit aeri mundial, i Qatar sí. Els equips de futbol saudites són propietat del seu govern, per exemple. Qatar, en canvi, compra clubs famosos a l’estranger. Els saudites se saben imprescindibles a la zona pel seu pes demogràfic i religiós i pel petroli. Qatar intenta ser imprescindible a l’ombra de gegants”, diu Haue-Pedersen.

Qatar, de fet, ha invertit molts diners remodelant l’aeroport de Doha per fer competència al de Dubai, que fins fa poc el triplicava en trànsit aeri. Els Emirats Àrabs Units, aliats dels saudites, sí que han fet apostes de mercat semblants a les de Qatar, i hi han competit en gairebé totes les esferes, com l’esport i les empreses. Ahir, de fet, Qatar va veure com les 151 destinacions de Qatar Airways, expatrocinador fins fa poc del Barça -el club blaugrana recorda que ara mateix no hi ha cap patrocini obert amb Qatar-, es veien afectades pel tancament de l’espai aeri dels estats veïns, excepte de l’Iran. Saudia, la companyia estatal saudita, té menys destinacions i porta menys passatgers que Qatar Airways, que aposta per un mercat global en què sí que competeixen amb els Emirats Àrabs Units, on tenen seu Emirates i Etihad. Qatar Airways va voler comprar part de Spainair i volia apostar per l’aeroport del Prat, una operació que no es va poder tancar.

Qatar vol ser més ric i tenir més pes, i per tant ha invertit en diferents sectors per tot planeta amb un fons d’inversió vinculat a la família reial que ja és un dels més grans del món. A casa nostra ha invertit més de 700 milions d’euros en els últims set anys, amb el patrocini del Barça i l’adquisició d’hotels, edificis, el port Marina Tarraco i empreses com Iberdrola.

I per explicar bé aquestes operacions, Qatar ha apostat molt per una televisió com Al-Jazeera, que va ser clau a l’hora de donar veu als opositors al règim de Mubàrak a Egipte -un règim que tenia el suport dels saudites- o per fer caure Gaddafi a Líbia. La consolidació de l’imperi televisiu d’Al-Jazeera, amb la seva branca esportiva, BeIN Sports, ha sigut molt important, amb inversions en el mercat nord-americà -amb la creació d’un canal en anglès el 2006- i en el francès. Ara els saudites volen silenciar la veu d’Al-Jazeera. Per imposar el seu relat.