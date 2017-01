Què s'espera en els primers 100 dies de la nova presidència?

Des del primer mandat de Franklin D. Roosevelt, els primers 100 dies d’un president mesuren l’eficàcia del seu lideratge. El 1933 els Estats Units es trobaven enmig de la pitjor depressió econòmica de la seva història i el llavors president demòcrata, un cop jurat el càrrec, es va moure amb una rapidesa sense precedents per abordar el problema. En aquells tres mesos va posar les bases del New Deal -un programa d’intervenció estatal per reactivar l’economia.

Uns primers 100 dies de govern exitosos no són garantia d’una bona presidència. Ni tampoc un fracàs en aquests dies condemna la resta del mandat d’un president. Tanmateix, generen una gran expectació i són utilitzats pels nous líders per marcar la seva agenda. Donald Trump no serà diferent, i ha situat la primera diana en el sistema de cobertura sanitària, la nineta dels ulls d’Obama.

En aquests tres mesos buscarà millorar la seva popularitat entre els seus conciutadans -només un 40% l’aproven-. Històricament, els presidents tendeixen a ser més eficaços a l’inici dels seus governs, quan són poderosos perquè la seva victòria a les eleccions -l’aval de les urnes-és encara recent i el lideratge és fresc. I sobretot són eficaços si el seu partit controla el Congrés.

Com Barack Obama fa vuit anys, Trump té majories del seu partit, el Republicà, a les dues cambres legislatives per tirar endavant les seves polítiques. Els primers 100 dies són importants, però ho són més els primers dos anys, abans de les legislatives de mig mandat. Si el seu govern no convenç, els republicans podrien perdre el control del Congrés i es podria quedar sense poder per avançar en la seva agenda, com li va passar a Obama el 2010.

Moltes de les propostes del president Trump necessitaran més de 100 dies per veure la llum, però serviran per conèixer la seva visió per al país.

Sanitat

Derogació de la reforma sanitària i presentació d’una alternativa

El primer decret de Trump, firmat hores després d’assumir el poder i que insta les agències federals a anul·lar algunes provisions de la llei, és el primer pas per derogar la reforma sanitària impulsada per Obama. L’eliminació de la reforma és la promesa principal dels republicans. Tot i així, canviar el sistema sanitari creat per aquesta legislació serà més complicat i podria necessitar mesos, ja que al seu partit encara no tenen un pla alternatiu clar.

Fiscalitat

Retallada dels impostos i reducció de la despesa del govern

Trump ha promès una reforma del sistema fiscal que, entre altres coses, suposarà una baixada important dels impostos a les empreses per reactivar l’economia. Aquesta reforma podria ser la primera del seu govern, ja que també és una prioritat per al seu partit, el Republicà, que té la majoria de les dues cambres. D’altra banda, el seu equip ha anunciat una retallada de la despesa pública, tot i que no tocarà el pressupost militar.

Immigració

Construcció d’un mur a la frontera amb Mèxic i restricció de visats

El nou president nord-americà ha reafirmat que construirà un nou mur a la frontera dels EUA amb Mèxic. Trump, però, necessitarà el suport d’una part dels republicans que són reticents a augmentar la despesa del govern. D’altra banda, ja ha dit que pensa restringir els visats a persones que vinguin de països amb “problemes de terrorisme” i que deportarà tots els immigrants indocumentats que tinguin antecedents penals. No ha parlat de què farà amb la resta.

Comerç

Renegociació de tractats de comerç i aranzels a importacions

Trump retirarà els EUA de l’acord comercial que va firmar el seu antecessor amb països del Pacífic i que mai va ser ratificat pel Congrés. El substituirà per “acords bilaterals justos”. També vol renegociar altres pactes, com el tractat de lliure comerç d’Amèrica del Nord (NAFTA, en anglès). També podria aplicar mesures proteccionistes, com ara la creació de nous aranzels a les importacions.

Justícia

Nomenament d’un jutge conservador per al Suprem

En la seva primera setmana al Despatx Oval, s’espera que nomeni un jutge ultraconservador per al Tribunal Suprem que substitueixi el magistrat Antonin Scalia, que va morir a principis de l’any passat. El seu candidat, però, necessitarà el suport d’alguns senadors demòcrates, que ja han dit que no acceptaran un jutge “extremista”.

Energia

Eliminació de la normativa sobre reducció d’emissions de carboni

Trump eliminarà les normes que Obama va imposar per reduir emissions de carboni i lluitar contra el canvi climàtic. Per a ell, les mesures destrueixen ocupació. També vol ampliar les llicències per a l’extracció de petroli i gas.

Exteriors

Noves relacions amb Rússia i lluita contra els ciberatacs

En els pròxims mesos es podria veure una nova aliança amb Moscou per combatre l’Estat Islàmic. Trump també ha creat una comissió, liderada per Rudy Giuliani, per evitar ciberatacs.