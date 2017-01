Renzi admet la “gran lliçó” que va ser el referèndum

Sense acabar de marxar del tot de la vida política italiana, l’ex primer ministre Matteo Renzi va reconèixer, en una entrevista que ahir va publicar el diari La Repubblica, que la convocatòria del referèndum sobre la reforma constitucional que ell va impulsar va ser un “error clamorós”. Es tracta de la primera entrevista que li fan a Renzi després d’aquella sonada derrota, el desembre passat, en què el 59% dels electors van optar per dir no a la seva proposta per capgirar la manera com es governa Itàlia. Pocs dies després va deixar l’executiu i ara tot està pendent de si s’avancen les eleccions i s’hi presenta per tornar a encapçalar el govern. “La nostra batalla només acaba de començar”, va assegurar premonitòriament a La Repubblica quan li van preguntar sobre el seu futur.

Renzi admet a l’entrevista que de tot plegat n’ha tret “humanament una gran lliçó” i que el que més li dol és no haver aconseguit “fer entendre la importància d’aquesta reforma per a Itàlia”. “Hem perdut una oportunitat que no tornarà en moltes dècades”, lamenta. L’ex primer ministre italià, que explica que ara té temps per pensar, llegir i estar-se a casa, confessa que després del daltabaix a les urnes va pensar a deixar la política, però que no ho farà. Tot el contrari. Renzi ja pensa en el seu futur i en el del seu partit, el Partit Democràtic (PD).

“Tenim feina. Llançarem una nova direcció, voltarem per tot Itàlia, escriurem un programa original per als pròxims cinc anys. Estem tocats pel referèndum, però som una comunitat de gent amb moltes idees”, va assegurar l’ex primer ministre, que malgrat tot no acaba de convèncer a tothom dins del seu partit.

Pendents del Constitucional

El Tribunal Constitucional s’ha de pronunciar aquest mes sobre la reforma electoral que també va promoure Renzi per instaurar un sistema proporcional que liquidi la inestabilitat crònica dels governs italians. La polèmica llei, que l’oposició va qualificar d’antidemocràtica, espera el posicionament del màxim òrgan judicial, on va ser impugnada. I tothom dona per fet que la futura convocatòria electoral dependrà del que digui el Constitucional i de l’habilitat que tingui l’ara primer ministre, Paolo Gentiloni -que la setmana passada es va sotmetre a una operació de cor-, per gestionar el que passi.

Per ara és una incògnita. Renzi va assegurar a l’entrevista que no tenia “pressa” per a aquesta convocatòria electoral: “M’és igual. Decidim el que sigui bo per a Itàlia”. Les enquestes indiquen que el PD guanyaria ajustadament el Moviment 5 Estrelles (M5E) de Beppe Grillo. Les alarmes es van disparar quan, divendres, una enquesta situava unes dècimes per sobre el M5E i li donava el triomf en unes hipotètiques eleccions. “[El M5E] és un algoritme, no un partit”, va etzibar Renzi en l’entrevista publicada ahir. “Estan dividits, els dirigents s’odien, només saben repetir als seus seguidors el que volen sentir”, va lamentar.