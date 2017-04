Rússia i l'Iran avisen als EUA que respondran amb contundència si torna a atacar a Al-Assad

Un centre de comandament conjunt format per les forces de Rússia, l' Iran i milícies que donen suport al president sirià, Baixar al-Assad, ha criticat aquest diumenge l'atac nord-americà amb míssils de divendres contra una base aèria siriana, assegurant que han creuat "línies vermelles" i que respondran amb contundència a qualsevol nova agressió.

Els Estats Units van disparar 59 míssils de creuer contra una base aèria d'Al-Assad divendres per donar resposta a l'atac amb armes químiques que hauria perpetrat el règim.

"Que els Estats Units hagin agredit Síria vol dir que han creuat línies vermelles. A partir d'ara respondrem amb la força a qualsevol agressió o qualsevol incompliment de les línies vermelles, sigui de qui sigui, i Amèrica coneix la nostra capacitat de respondre bé", diu el comunicat dels aliats d'Al-Assad.

La reacció del bloc pro-règim arriba poques hores després de fer-se públiques unes declaracions de l'ambaixadora dels EUA a l'ONU, Nikki Haley, en què assegura que el seu país no veu possible la pau a Síria si Al-Assad hi és i que els EUA tornaran a actuar si ho consideren necessari.

El secretari d'Estat nord-americà Rex Tillerson, per la seva banda, ha acusat Rússia de no actuar per evitar el bombardeig amb armes químiques i d'haver fracassat amb el pacte del 2013 -signat amb Al-Assad- per assegurar i destruir les armes químiques a Síria. Tillerson espera que Rússia adopti una postura més dura contra Síria i que reconsideri la seva aliança amb Al-Assad.

Putin i Rouhani, alineats

El president rus, Vladímir Putin, i el de l'Iran, Hassan Rouhani, han parlat aquest diumenge per telèfon i ambdós han condemnat les accions nord-americanes, titllant l'atac d'inadmissible i de violar el dret internacional, segons ha dit el Kremlin.

Els dos líders també han demanat una investigació objectiva de l'ús d'armes químiques a Idlib i s'han mostrat disposats a aprofundir en la cooperació per lluitar contra el terrorisme.

L'exèrcit sirià d'Al-Assad havien perdut terreny a tot el país, en favor de la oposició, fins que Rússia va intervenir a la guerra al setembre de 2015 per protegir els seus propis interessos a la regió.