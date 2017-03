Suècia recupera el servei militar per fer front a Rússia

El govern suec planifica reintroduir el reclutament militar per tal de reforçar les forces armades del país. A partir de l'1 de gener, fins a 13.000 joves nascuts el 1999, o més tard, optaran a servir el país, tal com ha fet saber un portaveu del ministeri de Defensa. El país escandinau està preocupat per la presència i activitat militar de Rússia al Bàltic, així com pel "deteriorament de la seguretat" a la zona.

D'entre tots els joves de 18 anys, al voltant de 4.000 nois i noies, al llarg dels dos propers anys, seran elegits per rebre formació i entrenament militar durant un període de 9 a 12 mesos. Per al procés de selecció, hauran de superar uns qüestionaris i testos psicològics.

L'objectiu, seguint les recomanacions d'una investigació oficial, és encoratjar aquests joves a convertir-se en soldats professionals i a unir-se a les files militars, ja que Suècia pateix la manca de personal en les seves forces armades, tal com ha explicat el ministre de Defensa del país, Peter Hultqvist, a l'emissora pública SVT. Fins al 2010, el servei militar havia sigut obligatori per als homes, però des d'aleshores l'exèrcit suec s'ha fornit a partir de voluntaris.

Suècia és un país neutral que no forma part de l'OTAN, malgrat que coopera estretament amb l'aliança. El país no ha viscut cap guerra dins del seu territori des de fa pràcticament dos segles, però tem per l'escalada militar russa que s'està produint a la zona bàltica des del 2014.