Trobat mort l''assassí del Facebook'

El conegut com a 'assassí de Facebook' ha estat trobat mort aquest dimarts a Erie, a l'estat nord-americà de Pennsilvània, després d'una breu persecució policial, segons ha informat a policia estatal. Els agents apunten que l'home s'hauria suïcidat.

Steve Stephens va assassinar d'un tret a un home de 74 anys que va triar a l'atzar diumenge a l'estat d'Ohio i posteriorment va pujar el vídeo de l'assassinat a la xarxa social Facebook. El sospitós ha estat localitzat mort d'un tret a l'interior del seu vehicle.

La policia federal havia iniciat diumenge una caça a l'home per intentar aturar Stephens, que no tenia antecedents penals, davant el temor que seguís matant com va prometre en un altre vídeo de Facebook posterior al de l'assassinat.

L'assassinat d'Stephens i l'ús que en va fer de Facebook ha obert interrogants sobre com les xarxes socials moderen els missatges que els usuaris hi pengen, ja que el vídeo va estar penjat durant unes dues hores. De fet, Facebook va anunciar després de l'episodi que revisarà com es controla el material violent

Familiars de l'home assassinat han assegurat que no guarden rancúnia cap a l'assassí. "El perdono perquè tots som pecadors", va afirmar el fill de la víctima hores abans del suïcidi d'Stephens.