Trump i Xi Jinping obren una nova era entre les dues potències

Pequín busca el lideratge global evitant la guerra comercial

El president xinès, Xi Jinping, aspira a reconduir les relacions amb els Estats Units al nivell de la diplomàcia tradicional després de les sacsejades de l’imprevisible Donald Trump. L’agenda de Xi Jinping té com a prioritat les relacions comercials, seguida de l’amenaça del programa nuclear nord-coreà, Taiwan i la tensió al mar de la Xina Meridional. La Xina encara la reunió bilateral diferent dels Estats Units. Mentre que Trump ha anat escalfant l’ambient tuitejant que la trobada serà “molt difícil”, Pequín, com és habitual, ha apostat per un perfil discret i ni ha contestat l’última amenaça de Trump d’actuar unilateralment contra Corea del Nord.

A Florida, Xi Jinping insistirà a mostrar el seu paper d’estadista responsable, defensor de la globalització i involucrat en el creixement de l’economia mundial. A més, el president xinès s’enfronta a la trobada des d’una posició còmoda. Si se celebra la reunió és perquè Trump, malgrat la seva agressivitat contra la Xina, va rectificar i va fer marxa enrere en les seves amenaces de canviar la política sobre Taiwan i acatar el principi d’“una sola Xina”.

Fa tres setmanes li va tocar al secretari d’Estat nord-americà, Rex Tillerson, de visita a Pequín, recórrer al to conciliador i oblidar les seves amenaces d’impedir militarment l’accés xinès als illots artificials que ha construït al mar de la Xina Meridional. Pequín pretén evitar una guerra comercial, i la reunió representa l’oportunitat d’establir canals de comunicació amb l’administració Trump, que gairebé ha acusat el gegant asiàtic de tots els mals de la seva economia i ha amenaçat d’apujar els aranzels de les seves exportacions un 45%.

Xi Jinping pot oferir, per equilibrar la balança comercial, augmentar les importacions nord-americanes, especialment en alta tecnologia, i intentar seduir amb infraestructures que aportin inversió i creació d’ocupació als EUA. El president evitarà que els Estats Units facin servir l’amenaça nuclear de Corea del Nord com una moneda de canvi en altres negociacions. Kim Jong-un es va encarregar d’estar present virtualment en el llançament dimecres d’un nou míssil balístic que va caure en aigües del Japó. La prova nord-coreana suposa sobretot més pressió per a la Xina, a la qual els Estats Units acusen de no fer prou per pressionar Pyongyang. Però la Xina, que respecta les sancions de l’ONU i aquest any ha suspès les importacions de carbó nord-coreà, és difícil que cedeixi a noves pressions i segurament es mantindrà en la seva posició de buscar una solució per la via del diàleg. El seu desig és tornar a una taula en què tothom cedeixi.

Pequín reclamarà que Washington mantingui una posició clara sobre Taiwan. Encara que des de Florida no s’esperen imatges disteses dels dos líders jugant a golf, un esport caigut en desgràcia per l’austeritat imposada per Xi Jinping als membres del Partit Comunista, la trobada pot impulsar un nou escenari en les relacions bilaterals. Però amb Donald Trump tot és imprevisible.

El dèficit comercial i la crisi de Corea del Nord, les prioritats dels EUA

La Xina, juntament amb Mèxic, va ser el país que va rebre més dards afilats de Donald Trump durant la campanya presidencial. “[Els xinesos] Ens roben els nostres llocs de treball i els nostres diners”, va assegurar diverses vegades. El seu to de desafiament al govern xinès va seguir després de la seva sorprenent victòria, quan va parlar per telèfon amb la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, i va qüestionar la política d’una sola Xina. La tensió entre les dues grans potències també va créixer per la visió econòmica proteccionista de Trump, que va fer ressonar els tambors d’una guerra comercial i va generar nerviosisme als mercats.

Amb la trobada d’avui, els dos líders intentaran reconduir aquest mal inici i posaran les bases de la nova era de la relació entre els Estats Units i la Xina amb Trump a la Casa Blanca. El mandatari nord-americà discutirà diversos temes amb el president xinès, Xi Jinping. Tot i així, sobre la taula tindrà dues prioritats principals: el dèficit comercial que té el seu país amb la Xina -de 319.000 milions de dòlars- i l’amenaça nuclear de Corea del Nord.

La nova prova d’un míssil d’abast mitjà del règim de Pyongyang fa dos dies ha posat més pressió a la seva reunió. Trump exigirà a la Xina, aliat del govern de Kim Jong-un, que utilitzi la seva influència per resoldre aquesta qüestió i que ho faci a través de sancions, si cal. La Xina, per la seva banda, afirma que el seu poder és limitat.

Trump ja ha insinuat la possibilitat d’una acció militar unilateral si Xi Jinping no aconsegueix que Corea del Nord renunciï al seu objectiu de crear un míssil balístic intercontinental, que podria arribar a terres nord-americanes. Un funcionari de la Casa Blanca va explicar als mitjans que el temps per obtenir una solució “s’està acabant”. “Seria possible, tot i que imprudent, atacar Corea del Nord sense consultar la Xina. Però no sense la cooperació de Corea del Sud”, afirma Elizabeth Economy, experta del consell de relacions exteriors. Per a ella, els EUA no poden resoldre sols aquest problema.

Trump i Xi Jinping, que ahir van sopar junts amb les seves respectives dones, parlaran també de les reclamacions xineses al mar de la Xina Meridional. I el president nord-americà podria pressionar el seu homòleg xinès en els temes de drets humans. Aquest últim punt és una incògnita i podria no produir-se si es té en compte que aquesta setmana, en la seva trobada amb el president d’Egipte, Abdel Fattah al-Sissi, aquest tema no es va mencionar.

Trump buscarà canviar la relació comercial entre els dos països. És una de les seves promeses electorals més importants, que va ser important per obtenir el vot dels treballadors industrials dels estats clau de l’Oest Mitjà dels EUA. El magnat novaiorquès ha promès revitalitzar la indústria de la primera potència.

La Casa Blanca no va explicar si Trump plantejarà el tema de la manipulació de les divises. Quan era candidat, va acusar els xinesos d’utilitzar aquesta tècnica per beneficiar les seves exportacions i la seva economia. El que no s’espera és un Trump agressiu ni tampoc el plantejament d’aranzels.

En aquest primer contacte, els dos líders es prendran el pols i buscaran punts de cooperació. Volen evitar la “trampa de Tucídides”, un concepte encunyat pel professor de Harvard Graham Allison, que parla de l’advertència de l’historiador grec sobre el risc per a la pau quan un poder emergent desafia la potència preponderant del moment.