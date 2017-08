Trump amplia tropes a l'Afganistan

Trump ha anunciat que ampliarà les tropes dels EUA a la guerra de l'Afganistan i no posa data a la retirada. Ho ha dit aquesta matinada en un esperat discurs, en què ha explicat que, tot i que ell era partidari d'una "ràpida retirada" per deixar de "gastar diners", ha escoltat al Pentàgon, que ha pressionat per reforçar les tropes amb l'objectiu de contrarestar l'avançament dels talibans que assetgen el país des de fa 16 anys. "El meu instint original era retirar-nos. I en general, m'agrada seguir els meus instints. Però tota la meva vida he escoltat que les decisions són molt diferents quan seus al despatx oval", ha dit.

"Els enemics dels EUA mai no sabran els nostres plans"

Trump no ha volgut donar xifres, encara que fonts del congrés citades per mitjans diuen que l'ampliació serà de prop de 4.000 militars, que se sumaran als 8.400 soldats que ja són a l'Afganistan. El president dels EUA ha volgut mantenir en secret alguns aspectes perquè considera contraproduent anunciar-ho amb antel·lació. "Els enemics dels EUA mai no sabran els nostres plans ni creuran que poden esperar que marxem. No diré quan atacarem, però atacarem", ha advertit. Contràriament al que va fer Obama marcant "terminis arbitraris", Trump ha dit que la seva estratègia es basarà en "condicions" que no ha especificat.

"No tornarem a construir nacions. Matarem terroristes"

Trump ha dit que "continuarà donant suport al govern afganès" i als seus militars en la lluita contra els talibans, però ha assegurat que no es tracta d'un "xec en blanc" i que el govern del país ha d'assumir part de la "càrrega militar, política i econòmica" perquè la paciència no és "il·limitada". "No tornarem a construir nacions. Matarem terroristes", ha sentenciat.

El secretari de Defensa dels EUA, James Mattis, ha confirmat en un comunicat que hi haurà un increment de soldats i ha dit que diversos països aliats de l'OTAN també s'han compromès a ampliar les tropes. La missió de l'OTAN va acabar el 2015, però els insurgents han anat guanyat terreny des de llavors i el Pentàgon ha considerat necessari reforçar les tasques d'entrenament de les forces afganes i de combat al terrorisme.

El presidents dels EUA ha reafirmat la implicació en la que és la guerra més llarga del país i ha reconegut que els estatunidencs "estan cansats de guerres sense victòria". Les conseqüències d'una retirada ràpida serien "predictibles i inacceptables" perquè es crearia "un buit" que podrien aprofitar "els terroristes, inclosos l'Estat Islàmic i Al Qaeda": "No podem repetir a l¡Afganistan l'error que els nostres líders van cometre a l'Iraq".

Preparats per converses de pau

Trump no ha descartat un possible acord polític que inclogui elements dels talibans. De fet, el secretari d'Estat, Rex Tillerson, va dir en un comunicat que els EUA estan "preparats per donar suport a converses de pau entre el govern afganès o els talibans sense condicions prèvies" per donar llum verda a un acord que doni "legitimitat política" als insurgents.

Trump també ha adoptat un to agressiu contra el Pakistan. Ha acusat el país de donar refugi als talibans i ha advertit que si continua amb aquesta pràctica, hi té "molt a perdre". "Hem pagat al Pakistan milers de milions de dòlars mentre alberguen els mateixos terroristes que estem combatent. Això ha de canviar, i canviarà d'immediat". També ha retret a Índia que hauria d'ajudar més a Washington a l'Afganistan, "especialment en l'assistència econòmica i el desenvolupament".