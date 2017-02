Donald Trump no creu que un estat palestí sigui clau per a la pau

El president Donald Trump va tancar ahir amb un cop de porta dècades de política exterior nord-americana al Pròxim Orient distanciant-se de la solució dels dos estats. Des del govern de Bill Clinton, tots els governs nord-americans havien adoptat aquest objectiu per aconseguir la pau. “Davant d’una solució de dos estats i d’un estat, m’agradarà la que agradi a les dues parts. Puc viure amb qualsevol de les dues”, va assegurar Trump durant la conferència de premsa conjunta amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que va visitar ahir la Casa Blanca.

Així, la Casa Blanca no creu essencial la creació d’un estat palestí per obtenir la pau entre palestins i israelians. Tant Trump com Netanyahu es van comprometre a buscar una solució al conflicte. El mandatari nord-americà va advertir al seu invitat que les dues parts hauran de fer concessions. La nova posició del govern nord-americà toparà amb els palestins, que volen un estat propi o “un estat democràtic” en el qual, davant l’augment de la població àrab a la zona, els jueus serien minoria, una opció que Israel no preveu.

Jerusalem i assentaments jueus

Trump va dir que estava estudiant “amb molta cura” el trasllat de l’ambaixada dels EUA de Tel Aviv a Jerusalem i va tornar a demanar a Netanyahu que contingui l’expansió dels assentaments jueus en territori palestí. “M’agradaria que es continguessin amb els assentaments una mica”, va dir. El líder israelià es va mostrar obert a negociar aquest afer -considerat un dels obstacles per a la pau-, però va replicar que, per a ell, el nucli del conflicte no són les colònies sinó el fet que Palestina no reconegui l’Estat d’Israel. D’altra banda, els dos líders van coincidir a criticar l’acord nuclear de la comunitat internacional amb l’Iran.