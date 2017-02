Trump escull un conservador per inclinar el Suprem cap a la dreta

El president Donald Trump ha optat per un jutge conservador, Neil Gorsuch, per cobrir la vacant al Tribunal Suprem dels Estats Units que va deixar la mort del jutge Antonin Scalia el febrer passat. Si el Senat l’aprova, el seu perfil inclinaria altre cop l’equilibri ideològic de l’alta instància judicial del país a favor dels conservadors, que hi han tingut la majoria des del 1972. “Vaig prometre que trobaria el millor candidat. [Gorsuch] té unes extraordinàries capacitats jurídiques”, va assegurar Trump en una declaració televisada dimarts a la nit des de la Casa Blanca. El mandatari va recordar que el seu candidat va ser confirmat per unanimitat (95-0) pel Senat quan va ser nomenat fa una dècada al Desè Circuit d’Apel·lacions, amb base a Denver, Colorado.

Gorsuch, de 49 anys, és considerat un jurista originalista, és a dir, que intenta interpretar la Constitució de manera textual. Aquest enfocament fa que moltes de les seves decisions siguin conservadores.

“Prometo fer tot el possible per ser un fidel servidor de la Constitució d’aquest gran país”, va dir Gorsuch, acompanyat per la seva dona. El magistrat, format en universitats d’elit, va reconèixer la influència que han tingut en la seva vida tant Scalia com altres jutges del Suprem com Byron White i Anthony Kennedy, per als quals va treballar.

Tot i que mai s’ha pronunciat sobre un tema tan polèmic com l’avortament, se’l considera un defensor ferm de la llibertat religiosa. De fet, en una sentència, va decidir que els propietaris de companyies privades podrien negar-se, per motius religiosos, a un punt de l’Obamacare que els obligava a oferir una assegurança mèdica a les seves treballadores que cobrís mètodes anticonceptius.

Batalla al Senat

La seva confirmació serà complicada perquè necessita una majoria de 60 senadors. Els republicans tenen 52 escons i, per tant, els caldrà el suport de vuit demòcrates. El seu perfil conservador serà un obstacle, però té al seu favor el fet que no sigui un magistrat divisiu com William Pryor, un dels noms que sonaven per al càrrec.

Els demòcrates, irritats perquè els republicans van bloquejar durant gairebé un any el candidat del president Barack Obama per substituir Scalia, han dit que pensen lluitar contra la seva aprovació. Amb la mort de Scalia, esperaven aconseguir una majoria progressista al Tribunal Suprem, ja que, fins llavors, hi havia quatre jutges progressistes i cinc de conservadors -tot i que un d’ells a vegades ha votat amb el sector progressista.

Les decisions d’aquest tribunal són molt importants, ja que poden anul·lar legislacions i decrets, i les seves sentències no es poden apel·lar. L’organisme ha dictaminat la fi de la segregació racial dels anys 50 o, fa poc, la legalització del matrimoni homosexual.

Si els demòcrates decideixen impedir l’elecció de Gorsuch, els republicans podrien canviar el reglament de la cambra alta per eliminar la tècnica d’obstrucció parlamentària coneguda com a filibusterisme i confirmar-lo per majoria simple. Ahir el partit de Trump va modificar algunes d’aquestes regles per aprovar membres del nou govern.