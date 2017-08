Trump reparteix culpes a parts iguals

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha responsabilitzat de la violència d'aquest cap de setmana a Charlottesville (Virginia) tant als grups neonazis i supremacistes com als manifestants d'esquerra que els van fer front . "Hi va haver un grup d'un costat que va ser dolent i hi va haver un grup de l'altre costat que també va ser molt violent", ha dit Trump durant una conferència de premsa a Nova York. En un principi el president havia responsabilitzat "moltes parts" de l'"odi i fanatisme" viscuts a Charlottesville. Aquest dimarts, hores després de censurar directament els grups racistes, ha decidit repartir les culpes pels disturbis.

El president ha insistit a qualificar d'"horrible" els incidents, tal i ja havia fet dilluns després de dos dies de silenci, però ha volgut puntualitzar que no tots els que van acudir a la protesta eren neonazis o supremacistes blancs. "He condemnat els neonazis, he condemnat molts grups. Però no tota aquesta gent eren neonazis, creieu-me. No totes aquestes persones eren supremacistes blancs, ni de bon tros", ha destacat Trump, que ha afegit que "molta gent també hi era per protestar per la retirada d'una estàtua de Robert I. Lee. Aquesta setmana és Robert I. Lee. (...) Em pregunto, serà George Washington la setmana que ve? Serà Thomas Jefferson la següent?".

La marxa "Unir la dreta", que va derivar en els xocs d'aquest cap de setmana a Charlottesville, es va convocar en protesta per la decisió d'eliminar una estàtua de Lee, un general confederat considerat un símbol de la defensa de l'esclavitud i el racisme. Tot i que va donar a entendre que està en desacord amb la retirada d'aquest tipus de monuments, Trump ha assegurat que en la seva opinió el millor és deixar aquestes decisions a les autoritats competents en cada cas.

El president nord-americà ha defensat a més amb vehemència la seva tímida resposta al que ha passat a Charlottesville, després de les crítiques que va rebre per haver esperat dos dies per condemnar explícitament el Ku Klux Klan (KKK), els neonazis i els supremacistes blancs que es van donar cita a la ciutat. "Abans de fer una declaració, necessito els fets", s'ha excusat Trump, tot dient que, quan va fer els seus primers comentaris, no sabia per exemple que l'històric líder del KKK David Duke hi era a la marxa.

Atac als empresaris que l'han plantat per la polèmica

Trump ha aprofitat la seva roda de premsa per atacar amb duresa els empresaris que aquesta setmana han renunciat al seu Consell de Fabricants Nord-americans després de la tèbia resposta del mandatari als incidents racistes a Charlottesville. Trum ha vinculat la sortida d'aquests líders empresarials a les pressions del seu govern perquè les empreses fabriquin els seus productes als Estats Units. "Alguns dels que se'n van, se'n van per vergonya, perquè fan els seus productes fora i jo els he estat sermonejant sobre la necessitat de portar-los de tornada a aquest país", ha dit el mateix dia que el president de l'Aliança per a les Manufacturas Americanes, Scott Paul, es convertís avui en el quart líder empresarial que renuncia aquesta setmana al Consell de Trump.